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Минтранс России не готов возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля

Это связано не столько с пандемией, сколько с политической обстановкой, полагают эксперты
Максим Рубченко
Турецкие пляжи пока пустуют без российских туристов /Reuters

Минтранс России сообщил коллегам из Турции, что не готов обсуждать предложение Анкары о возобновлении авиаперевозок с 15 июля. Об этом заявил замминистра Юрий Цветков.

В минувшую пятницу в режиме видеоконференц-связи состоялось 11-е заседание российско-турецкой рабочей группы по транспорту, на котором шла речь о развитии авиационного, морского, железнодорожного сообщения между двумя странами, в том числе о возобновлении авиаперелетов. «Мы сказали, что этот вопрос обсуждать не готовы, поскольку это прерогатива правительства – открывать или не открывать границы», – уточнил Цветков. Раньше министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что турецкие власти предложили возобновить авиасообщение между странами с 15 июля, однако российской стороной это предложение было лишь «принято к сведению».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных