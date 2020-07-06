Минтранс России не готов возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля

В минувшую пятницу в режиме видеоконференц-связи состоялось 11-е заседание российско-турецкой рабочей группы по транспорту, на котором шла речь о развитии авиационного, морского, железнодорожного сообщения между двумя странами, в том числе о возобновлении авиаперелетов. «Мы сказали, что этот вопрос обсуждать не готовы, поскольку это прерогатива правительства – открывать или не открывать границы», – уточнил Цветков. Раньше министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что турецкие власти предложили возобновить авиасообщение между странами с 15 июля, однако российской стороной это предложение было лишь «принято к сведению».