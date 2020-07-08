По сути, оправдались только предположения аналитиков, что кризис ударил по мигрантам сильнее, чем по россиянам. Так, в период эпидемии потеряли работу 40% респондентов-иностранцев (против 23% респондентов-россиян). Если же прибавить тех работников, которые были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, доля мигрантов, оставшихся без источников дохода, вырастет до 75% против 48% среди россиян, живущих в той же местности. Например, в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов и 43% местных жителей. Сложности, с которыми столкнулись мигранты, красноречиво иллюстрируются данными об изменении дохода. Лишь у 19% работников, приехавших из бывших республик СССР, доход не изменился или увеличился. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».