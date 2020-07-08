Дорогая нефть становится проблемой

Дорогая нефть становится проблемойРост мировых цен на топливо может обернуться проблемами и для России
Саудовская Аравия объявила о новом повышении цен на свою нефть. Для покупателей в Азии вся линейка саудовских марок подорожает на $1 за баррель, для США – на 20–40 центов (в зависимости от сорта). Для клиентов в Северо-Западной Европе государственная компания Saudi Aramcо повышает цену на 70 центов по сорту Arab Extra Light и на 40 центов по Arab Light. В итоге Extra Light окажется дороже Brent на $1,5, Light – на 70 центов. При этом саудовское сырье по-прежнему будет дешевле российской Urals, которая сейчас продается с рекордной в истории премией в $2,5 к Brent. Это уже второе повышение саудитами цены на свою нефть после окончания нефтяной войны. В июне Saudi Aramcо уже увеличивала отпускные цены, одновременно отменив почти все скидки и сократив объемы экспорта практически вдвое – с 10 млн баррелей в апреле до 5,2 млн бочек.
Саудовская экономика до сих пор не может оправиться от последствий беспрецедентного демпинга на нефтяном рынке, который сама же и устроила. После того как на мартовском заседании ОПЕК+ Россия отказалась выполнить ультимативное требование Эр-Рияда о резком сокращении добычи, саудиты пообещали залить мир дешевой нефтью. Saudi Aramco снизила стоимость нефти для США на $7 за баррель, для Северной Европы – на $8, для Восточной и Юго-Восточной Азии – на $6. Стремясь подорвать позиции России не европейском рынке, саудиты предлагали нефтепереработчикам Старого Cвета свое сырье на $10,25 ниже биржевых котировок сорта Brent. Одновременно Эр-Рияд перешел к «политике максимальной добычи»: правительство поручило Saudi Aramco увеличить экспорт на треть: с 9,7 млн до 12,3 млн баррелей в сутки. В результате нефтяные котировки обрушилась с $51 за баррель в феврале до $32 в марте и $27 в апреле.