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Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Он снизит страховые взносы компаний и налог на прибыль
Артем Гирш Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля. Они подразумевают снижение страховых взносов для российских IT-компаний с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%. При этом необходимо компенсировать регионам недополученные доходы в результате внедрения льготного налога на прибыль, следует из поручения президента.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил о рассмотрении правительством возможность сохранить нулевую ставку НДС на ПО для компаний, которые включены в реестр отечественного ПО. На встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым говорил, что прорабатывая налоговый маневр, власти хотели поддержать инновационные центры.

О том, что государство рассматривает возможность льгот для IT-компаний в середине июня сообщали источники «Ведомостей». По их данным, маневр предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии. Все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывали два федеральных чиновника. Во сколько бюджету обойдется итоговый варианта маневра, они не уточняли, но по словам одного из них, компенсация для бюджета уже найдена.

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Разработать комплексный налоговый маневр в IT Путин поручил на совещании с представителями отрасли 10 июня. Он уточнял, что меры отраслевой поддержки нужно включить в общенациональный план восстановления экономики, который правительство дорабатывало в июне. Но логика правительства не столько в антикризисной поддержке отрасли, сколько в ее долгосрочном развитии, чтобы через технологии обеспечить структурные изменения экономики, объясняет один из чиновников. Поэтому под маневр должны попасть и иностранные IT-компании, зарегистрировавшиеся и работающие на российском рынке – ради их налоговых поступлений в бюджет, заключает чиновник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных