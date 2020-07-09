Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

О том, что государство рассматривает возможность льгот для IT-компаний в середине июня сообщали источники «Ведомостей». По их данным, маневр предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии. Все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывали два федеральных чиновника. Во сколько бюджету обойдется итоговый варианта маневра, они не уточняли, но по словам одного из них, компенсация для бюджета уже найдена.