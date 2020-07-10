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Проблемные регионы пострадают от коронакризиса меньше благополучных

Субъекты Федерации, сделавшие ставку на развитие бизнеса, потеряют гораздо больше, считают в РЭУ
Максим Рубченко
Максим Столов / Ведомости

Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова попытались оценить, как пандемия коронавируса отразилась на бюджетах российских регионов и к чему им стоит готовиться в ближайшие месяцы. Основной их вывод на первый взгляд кажется парадоксальным – бюджеты субъектов Федерации, которые до пандемии считались наиболее благополучными, пострадают больше, чем финансы проблемных регионов.

Специалисты РЭУ рассмотрели три сценария развития событий. Согласно первому, «оптимистичному» (для бюджета) сценарию, события будут развиваться по аналогии с кризисом 2008–2009 гг.: региональные власти будут экономить бюджетные деньги, минимизируя программы поддержи производства. В этом случае у подавляющего большинства регионов бюджетные доходы снизятся не критично – в пределах 10 процентных пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных