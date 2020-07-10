Проблемные регионы пострадают от коронакризиса меньше благополучных

Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова попытались оценить, как пандемия коронавируса отразилась на бюджетах российских регионов и к чему им стоит готовиться в ближайшие месяцы. Основной их вывод на первый взгляд кажется парадоксальным – бюджеты субъектов Федерации, которые до пандемии считались наиболее благополучными, пострадают больше, чем финансы проблемных регионов.