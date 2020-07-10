Проблемные регионы пострадают от коронакризиса меньше благополучных

Проблемные регионы пострадают от коронакризиса меньше благополучныхСубъекты Федерации, сделавшие ставку на развитие бизнеса, потеряют гораздо больше, считают в РЭУ
Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова попытались оценить, как пандемия коронавируса отразилась на бюджетах российских регионов и к чему им стоит готовиться в ближайшие месяцы. Основной их вывод на первый взгляд кажется парадоксальным – бюджеты субъектов Федерации, которые до пандемии считались наиболее благополучными, пострадают больше, чем финансы проблемных регионов.
Специалисты РЭУ рассмотрели три сценария развития событий. Согласно первому, «оптимистичному» (для бюджета) сценарию, события будут развиваться по аналогии с кризисом 2008–2009 гг.: региональные власти будут экономить бюджетные деньги, минимизируя программы поддержи производства. В этом случае у подавляющего большинства регионов бюджетные доходы снизятся не критично – в пределах 10 процентных пунктов.