Правильный импорт России

Главной причиной падения стало снижение экспортных доходов – они оказались минимальными с 2005 г. Выручка от продажи за рубеж нефти сократилась почти втрое по сравнению с прошлым годом (с $30 млрд до $12,8 млрд), нефтепродуктов – в 1,5 раза ($9,5 млрд против $16,5 млрд в прошлом году). Несырьевой экспорт снизился на 7,6% до $40 млрд. В результате общий приток валюты от международной торговли по сравнению с 2019 г. уменьшился на треть до $67,9 млрд. При этом импорт снизился значительно меньше – всего на 15% (с $62 млрд в прошлом году до $53,6 млрд в этом). В итоге сальдо торгового баланса уменьшилось более чем вдвое и стало рекордно низким за 17 лет.