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Правильный импорт России

Уже к августу расходы на закупку импортной продукции могут превысить сумму доходов, которые Россия получает от своего экспорта
Максим Рубченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Чистый приток валюты в Россию (сальдо текущего счета) за апрель – июнь составил всего $0,6 млрд: в 16,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($9,9 млрд). Об этом сообщил Банк России в новой оценке платежного баланса страны. По сравнению с I кварталом сальдо текущего счета рухнуло в 36 раз (с $21,7 млрд).

Главной причиной падения стало снижение экспортных доходов – они оказались минимальными с 2005 г. Выручка от продажи за рубеж нефти сократилась почти втрое по сравнению с прошлым годом (с $30 млрд до $12,8 млрд), нефтепродуктов – в 1,5 раза ($9,5 млрд против $16,5 млрд в прошлом году). Несырьевой экспорт снизился на 7,6% до $40 млрд. В результате общий приток валюты от международной торговли по сравнению с 2019 г. уменьшился на треть до $67,9 млрд. При этом импорт снизился значительно меньше – всего на 15% (с $62 млрд в прошлом году до $53,6 млрд в этом). В итоге сальдо торгового баланса уменьшилось более чем вдвое и стало рекордно низким за 17 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных