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Джо Байден хочет ограничить импорт из России

Кандидат в президенты США против российских нефтяников
Александра Кошкина
Reuters

Россия вместе с Китаем представляет «угрозу национальной безопасности США», заявил предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена на своем сайте. В связи с этим Байден предложил «разработать новые подходы к обеспечению безопасности и обновить правила торговли», подключив к этому процессу союзников США.

«Вместо того чтобы оскорблять наших союзников и подрывать американское глобальное лидерство, Байден будет взаимодействовать с нашими ближайшими партнерами, чтобы мы вместе могли построить более сильные, более устойчивые цепочки поставок и экономику перед вызовами XXI в., – говорится на сайте кандидата. – Ни сами Соединенные Штаты, ни их союзники не должны зависеть от критических поставок из таких стран, как Китай и Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных