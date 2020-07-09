Джо Байден хочет ограничить импорт из России

Джо Байден хочет ограничить импорт из РоссииКандидат в президенты США против российских нефтяников
Россия вместе с Китаем представляет «угрозу национальной безопасности США», заявил предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена на своем сайте. В связи с этим Байден предложил «разработать новые подходы к обеспечению безопасности и обновить правила торговли», подключив к этому процессу союзников США.
«Вместо того чтобы оскорблять наших союзников и подрывать американское глобальное лидерство, Байден будет взаимодействовать с нашими ближайшими партнерами, чтобы мы вместе могли построить более сильные, более устойчивые цепочки поставок и экономику перед вызовами XXI в., – говорится на сайте кандидата. – Ни сами Соединенные Штаты, ни их союзники не должны зависеть от критических поставок из таких стран, как Китай и Россия».
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