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Дональд Трамп обвинен в заигрывании с Си Цзиньпином

Мемуары его бывшего советника стали сенсацией
Варвара Подругина
Дональд Трамп и Джон Болтон /Andrew Harrer / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать публикации книги его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В ней он описывает Трампа как некомпетентного политика, которому нравятся диктаторы, особенно если они могут помочь ему на президентских выборах.

Публикация более чем 500-страничных мемуаров под названием «Комната, в которой это случилось. Мемуары Белого дома» назначена на 23 июня. Однако уже 17 июня отрывки из книги появились на страницах американских СМИ, например The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ). В них говорится, что Трамп пытался добиться помощи председателя КНР Си Цзиньпина в переизбрании на пост президента в 2020 г. По словам Болтона, Трамп хотел убедить китайское руководство покупать американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы увеличить поддержку среди фермеров. Президент также предлагал прекратить некоторые уголовные расследования против компаний, чтобы, «по сути, оказать услугу диктаторам, которые нравились ему лично», сообщает Болтон, комментируя отношения Трампа с Си Цзиньпином, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных