Дональд Трамп обвинен в заигрывании с Си Цзиньпином

Публикация более чем 500-страничных мемуаров под названием «Комната, в которой это случилось. Мемуары Белого дома» назначена на 23 июня. Однако уже 17 июня отрывки из книги появились на страницах американских СМИ, например The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ). В них говорится, что Трамп пытался добиться помощи председателя КНР Си Цзиньпина в переизбрании на пост президента в 2020 г. По словам Болтона, Трамп хотел убедить китайское руководство покупать американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы увеличить поддержку среди фермеров. Президент также предлагал прекратить некоторые уголовные расследования против компаний, чтобы, «по сути, оказать услугу диктаторам, которые нравились ему лично», сообщает Болтон, комментируя отношения Трампа с Си Цзиньпином, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.