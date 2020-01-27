NYT нашла в неопубликованных мемуарах Болтона позицию Трампа по помощи Украине
Президент США Дональд Трамп связывал оказание помощи Украине с передачей Белому дому материалов расследования в отношении Джозефа и Хантера Байдена о их деятельности в этой стране. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на невышедшую в печать версию воспоминаний бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Как сообщает газета, Джон Болтан распространил версию своих мемуаров среди близких соратников и направил ее в Белый дом для согласования. NYT отмечает, что такая процедура предусмотрена для чиновников правительства, пишущих книги. Дата выхода мемуаров в печать пока неизвестна.
Согласно тексту черновых мемуаров, с которым ознакомилось издание, президент США Дональд Трамп в августе 2019 г. говорил со своим советником о том, что не намерен отправлять помощь Украине до получения от Киева материалов по расследованию в отношении Байденов. Джон Болтон пишет, что с просьбой разблокировать помощь Украине к Трампу совместно обращались он сам, госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер.
В сенате США на прошлой неделе начались судебные слушания по делу об импичменте президенту. Поводом для расследования и обвинений в адрес Трампа послужил его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. В ходе разговора глава Белого дома якобы давил на своего собеседника, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в 2014–2019 гг. в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Давление выражалось в условии оказания помощи Украине при проведении такого расследования.