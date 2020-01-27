NYT нашла в неопубликованных мемуарах Болтона позицию Трампа по помощи Украине

В сенате США на прошлой неделе начались судебные слушания по делу об импичменте президенту. Поводом для расследования и обвинений в адрес Трампа послужил его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. В ходе разговора глава Белого дома якобы давил на своего собеседника, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в 2014–2019 гг. в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Давление выражалось в условии оказания помощи Украине при проведении такого расследования.