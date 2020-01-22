Сенаторов США лишат телефонов и кофе на время слушаний об импичменте Трампа
В сенате США начались слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. 21 января сенаторы утвердили правила, по которым будет проходить процесс.
Поводом для импичмента послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. В ходе беседы Трамп якобы давил на собеседника с целью заставить Киев начать антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Последний входил в 2014–2019 гг. в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Также предполагается, что предоставление Вашингтоном военной помощи Украине на $391 млн и организация личной встречи двух президентов якобы зависели от начала расследования. В декабре контролируемая демократами палата представителей конгресса проголосовала за импичмент Трампа. Затем дело перешло в верхнюю палату конгресса, но большинство в ней принадлежит уже республиканцам.
Теперь сенаторам предстоит проверка на выносливость. Ведь слушания в сенате будут проходить шесть дней в неделю по строгим правилам и, вероятно, будут длиться до позднего вечера.
Первая победа республиканцев
Марафон начался уже во вторник во время обсуждения правил процесса. Оно длилось около 13 часов и закончилось почти в два часа ночи по местному времени. Демократы хотели внести 11 поправок в предложения лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. Поправки были направлены на то, чтобы запросить дополнительные документы у Белого дома, Пентагона, госдепартамента и административно-бюджетного управления США (OMB), а также вызвать новых свидетелей, включая бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Но республиканцы заблокировали все поправки.
Хотя Макконнелл все-таки пошел на некоторые уступки. Изначально он предлагал, чтобы вступительные аргументы каждой из сторон излагались два дня по 12 часов (всего по 24 часа). Таким образом, начинающиеся в 13.00 по вашингтонскому времени слушания заканчивались бы слишком поздно и меньше американцев следили бы за ними, отмечает Financial Times. Но демократы и некоторые республиканцы были против. В итоге Макконнелл согласился растянуть выступления каждой из сторон на три дня по восемь часов. Также он согласился, чтобы сенат автоматически учитывал все доказательства, собранные во время слушаний в палате представителей, хотя изначально был против этого.
Сенаторы проголосовали за правила согласно партийной принадлежности: 53 республиканца – «за», а 45 демократов и два независимых сенатора – «против».
Таким образом, первыми вступительные аргументы в пользу обвинения представят демократы из палаты представителей. Они начнут делать это 22 января. После них выступит защита Трампа. Затем сенаторы начнут опрос обеих сторон. Ожидается, что этот период будет длиться до 16 часов, пишет The Wall Street Journal.
Следующим этапом станет голосование сената по поводу того, вызывать ли новых свидетелей и запрашивать ли дополнительные документы. Решение будет принято простым большинством голосов. Если свидетелей не будет, то процесс может завершиться до 2 февраля. В конце стороны представят финальные аргументы и состоится решающее голосование.
Для отстранения Трампа необходимо не менее двух третей из 100 голосов сенаторов. Для этого на сторону демократов должны перейти как минимум 20 из 53 республиканцев.
Однако пока они продолжают поддерживать Трампа, называя его поведение неприемлемым, но не заслуживающим отстранения от власти.
Ограничения для сенаторов
Слушания, возможно, будут заканчиваться поздно ночью, и это может стать испытанием для некоторых сенаторов. Например, республиканцу Джиму Инхофу уже 85 лет. Но это не единственное неудобство для сенаторов, отмечает WSJ. Правила процесса запрещают сенаторам проносить в зал заседаний мобильные телефоны и планшеты. Также выполняющим роль присяжных сенаторам придется молчать во время слушаний, иначе им может грозить тюремное заключение. Кроме того, им запрещено передавать друг другу записки, есть снеки, пить кофе и даже разгадывать кроссворды.
Запрет на кофе особенно расстраивает сенатора-республиканца Кевина Крамера. По его словам, обычно он пьет кофе постоянно в течение всего дня. «Труднее всего для меня будет выпить достаточно кофе, чтобы оставаться бодрым, но не слишком много, чтобы почувствовать себя некомфортно в зале заседаний», – приводит издание слова Крамера.
Впрочем, сенаторы имеют право выйти в туалет в случае необходимости, но сделать это незаметно будет трудно, учитывая пристальное внимание репортеров и трансляцию слушаний в прямом эфире по телевидению. «Из-за своего не самого высокого положения [среди сенаторов] я сижу на заднем ряду и имею много возможностей для маневра, – отмечает республиканец Майк Браун (цитата по WSJ). – Так что это дает мне преимущество».
Во вторник не всем сенаторам удалось сохранять концентрацию на протяжении всех слушаний. Республиканец Джим Риш по-видимому задремал, когда демократы обосновывали необходимость запросить у ведомств дополнительные документы. Его представитель заявила, что он, вероятно, слушал их выступление «с закрытыми глазами». По ее словам, Риш часто так делает, когда слушает очень внимательно.