Сенаторов США лишат телефонов и кофе на время слушаний об импичменте Трампа

Хотя Макконнелл все-таки пошел на некоторые уступки. Изначально он предлагал, чтобы вступительные аргументы каждой из сторон излагались два дня по 12 часов (всего по 24 часа). Таким образом, начинающиеся в 13.00 по вашингтонскому времени слушания заканчивались бы слишком поздно и меньше американцев следили бы за ними, отмечает Financial Times. Но демократы и некоторые республиканцы были против. В итоге Макконнелл согласился растянуть выступления каждой из сторон на три дня по восемь часов. Также он согласился, чтобы сенат автоматически учитывал все доказательства, собранные во время слушаний в палате представителей, хотя изначально был против этого.