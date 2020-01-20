В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В декабре демократическое большинство палаты представителей проголосовало за его отстранение за злоупотребление властью и воспрепятствование работе конгресса, но для импичмента нужно не менее двух третей голосов, а большинство в сенате у республиканцев. Поэтому главное для Трампа – убедить электорат в том, что обвинения демократов – это охота на ведьм, и минимизировать ущерб для своей избирательной кампании, полагает агентство Reuters.
Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г., в ходе которого глава Белого дома якобы давил на своего собеседника, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в 2014–2019 гг. в совет директоров украинской газовой компании Burisma.
Слушания начнутся с обсуждения процедурных вопросов. Демократы хотят вызвать новых свидетелей и приобщить доказательства, которые не были представлены в ходе слушаний в палате представителей. В частности, они настаивают на том, чтобы сенат учитывал новую информацию, полученную от Льва Парнаса – предпринимателя и делового партнера личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Республиканцы же требуют, чтобы голосование по вызову новых свидетелей проводилось уже после того, как обвинение и защита выскажут основные аргументы. Палата представителей должна быть способна выдвинуть обвинение на основании тех доказательств, которые определили ее собственный вердикт, разъясняет Politico позицию республиканцев. Но если обвинению будет позволено вызвать новых свидетелей, такое право должно быть предоставлено и защите, приводит The Hill мнение сенатора-республиканца Теда Круза. А сами демократы «боятся увидеть таких свидетелей, как Хантер Байден, потому что не хотят слышать реальных доказательств его коррупционных действий», говорит Круз. В то же время из-за вызова свидетелей процесс может растянуться на восемь недель или больше. А сторонники Трампа надеются, что он завершится к 4 февраля, когда президент должен обратиться к конгрессу, указывает CNN News. Слушания по делу об импичменте Билла Клинтона в 1999 г. продолжались пять недель.
67 голосов
требуется для импичмента президента. Сейчас в сенате 45 демократов и двое независимых
По мнению демократов, Трамп должен быть отстранен от должности в целях национальной безопасности и обеспечения верховенства закона, а также чтобы гарантировать проведение честных выборов в 2020 г., говорится в официальном обвинении, которое палата представителей передала в сенат в пятницу. Защита президента считает, что обвинения неконституционны и представляют собой «наглую и противозаконную попытку отменить итоги президентских выборов 2016 г. и повлиять на выборы 2020 г., до которых остаются считанные месяцы», отмечает Politico.