В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Слушания начнутся с обсуждения процедурных вопросов. Демократы хотят вызвать новых свидетелей и приобщить доказательства, которые не были представлены в ходе слушаний в палате представителей. В частности, они настаивают на том, чтобы сенат учитывал новую информацию, полученную от Льва Парнаса – предпринимателя и делового партнера личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Республиканцы же требуют, чтобы голосование по вызову новых свидетелей проводилось уже после того, как обвинение и защита выскажут основные аргументы. Палата представителей должна быть способна выдвинуть обвинение на основании тех доказательств, которые определили ее собственный вердикт, разъясняет Politico позицию республиканцев. Но если обвинению будет позволено вызвать новых свидетелей, такое право должно быть предоставлено и защите, приводит The Hill мнение сенатора-республиканца Теда Круза. А сами демократы «боятся увидеть таких свидетелей, как Хантер Байден, потому что не хотят слышать реальных доказательств его коррупционных действий», говорит Круз. В то же время из-за вызова свидетелей процесс может растянуться на восемь недель или больше. А сторонники Трампа надеются, что он завершится к 4 февраля, когда президент должен обратиться к конгрессу, указывает CNN News. Слушания по делу об импичменте Билла Клинтона в 1999 г. продолжались пять недель.