Даже провалившийся импичмент может навредить Дональду Трампу
Палата представителей конгресса США в среду вечером проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Теперь дело перейдет в сенат, который должен будет организовать судебный процесс. Он может начаться в январе. Для отстранения Трампа необходимо не менее двух третей из 100 голосов сенаторов. Учитывая большинство республиканцев (53 места), импичмент крайне маловероятен, однако он может повлиять на ход избирательной кампании 2020 г. В палате представителей за отстранение Трампа по обеим статьям обвинения (злоупотребление властью и воспрепятствование работе конгресса) проголосовали практически все демократы, составляющие в палате большинство, против выступили республиканцы.
Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, в ходе которого первый якобы оказывал давление на второго, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 гг. Комментируя этот разговор, Трамп неоднократно подчеркивал, что «не сделал ничего плохого». Накануне голосования он отправил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси шестистраничное письмо, в котором обвинил демократов в «объявлении открытой войны американской демократии».