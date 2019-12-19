Даже провалившийся импичмент может навредить Дональду Трампу

Палата представителей конгресса США в среду вечером проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Теперь дело перейдет в сенат, который должен будет организовать судебный процесс. Он может начаться в январе. Для отстранения Трампа необходимо не менее двух третей из 100 голосов сенаторов. Учитывая большинство республиканцев (53 места), импичмент крайне маловероятен, однако он может повлиять на ход избирательной кампании 2020 г. В палате представителей за отстранение Трампа по обеим статьям обвинения (злоупотребление властью и воспрепятствование работе конгресса) проголосовали практически все демократы, составляющие в палате большинство, против выступили республиканцы.