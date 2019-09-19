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Болтон на закрытой встрече раскритиковал внешнюю политику Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику главы государства Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники. По их информации, на закрытом приеме Гейтстоуновского института Болтон назвал решение президента США пригласить лидеров радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде «ужасным сигналом».

По мнению Болтона, такое приглашение является неуважением к жертвам теракта 11 сентября. Как отмечает газета, встреча с лидерами «Талибана» так и не состоялась. Американские власти отменили ее проведение после гибели мирных жителей во время теракта, устроенного талибами в Кабуле.

Экс-советник также назвал любого рода переговоры с властями Северной Кореи и Ирана «обреченными на провал» из-за отсутствия каких-либо признаков предстоящего отказа от ядерного оружия. Тегеран и Пхеньян заинтересованы в проведении переговоров только ради снятия санкций, говорил на встрече Болтон.

В свою очередь отказ Трампа отреагировать на действия иранских вооруженных сил, сбивших в июне американский беспилотник, «подготовил почву» для дальнейших «агрессивных действий» Тегерана, пишет Politico. По мнению Болтона, если бы последовал ответ со стороны США, то нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не произошли бы. Болтон рассказал, что запланированный ответ прошел все стадии согласования в Белом доме. Трамп «в самую последнюю минуту, не сказав никому, решил не делать этого», — передает слова Болтона издание.

Один из присутствовавших на мероприятии рассказал Politico, что Болтон критиковал Трампа, не называя его имени и фамилии.

Трамп отправил Болтона в отставку на прошлой неделе. Президент назвал причиной отставки совершенные Болтоном ошибки и отсутствие у него общего языка с представителями Белого дома. Временно исполняющим обязанности советника Трампа по нацбезопасности был назначен заместитель Болтона Чарльз Капперман. Болтон занял пост советника американского президента 9 апреля 2018 г. Ранее этот пост занимал Герберт Макмастер.