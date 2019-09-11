Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: Дональду Трампу война не нужна

Президент США может перейти к более миролюбивой внешней политике

Увольнение Джона Болтона повышает шансы сохранить договор СНВ-3 с Россией

Случившаяся накануне отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала третьей за два с половиной года президентства Дональда Трампа – ранее с этого поста были уволены генералы Майкл Флинн и Герберт Макмастер. Имя нового помощника Трамп объявит на следующей неделе.

Несмотря на неожиданность для широкой публики такого решения, увольнение Болтона не было спонтанным. По сведениям Associated Press, президент в течение нескольких недель проводил консультации по поводу отставки советника, в том числе с ведущим Fox News Такером Карлсоном. В то же время NBC сообщает, что Трамп еще до увольнения Болтона советовался с его предшественником Макмастером, с которым начал проводить консультации прошлой осенью.

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