Путин отложил срок реализации нацпроектов

Путин отложил срок реализации нацпроектовПрезидент распорядился перенести его с 2024 на 2030 г.
На вчерашнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. При этом срок исполнения нацпроектов будет сдвинут с 2024 на 2030 г. Это, в частности, означает, что многим жителям глубинки придется на шесть лет дольше ждать доступа к широкополосном интернету (в прежней версии нацпроектов предполагалось, что к 2024 г. его получат 97% российских домохозяйств). Откладывается и достижение цели по строительству 120 млн кв. м жилья в год – по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, достижение этого показателя возможно только к 2026–2027 гг. при условии продления программы льготной ипотеки (действует до 1 ноября 2020 г.).
«Нужно исходить из реалий», – отметил глава государства. Вероятно, под реалиями имеются в виду данные, которые накануне заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликовала Счетная палата РФ. Они показывают, что бюджеты нацпроектов по расходам катастрофически не исполняются. Так, к 15 июня расходование средств по нацпроекту «Образование» составило всего 18% от запланированных расходов, по «Малому и среднему предпринимательству» – 10%, столько же – по инфраструктурному нацпроекту, а по остальным нацпроектам планы закупок выполнены не более чем на 8%.