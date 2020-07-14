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Путин отложил срок реализации нацпроектов

Президент распорядился перенести его с 2024 на 2030 г.
Максим Рубченко
Владимр Путин считает, что нужно исходить из реалий /Reuters

На вчерашнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. При этом срок исполнения нацпроектов будет сдвинут с 2024 на 2030 г. Это, в частности, означает, что многим жителям глубинки придется на шесть лет дольше ждать доступа к широкополосном интернету (в прежней версии нацпроектов предполагалось, что к 2024 г. его получат 97% российских домохозяйств). Откладывается и достижение цели по строительству 120 млн кв. м жилья в год – по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, достижение этого показателя возможно только к 2026–2027 гг. при условии продления программы льготной ипотеки (действует до 1 ноября 2020 г.).

«Нужно исходить из реалий», – отметил глава государства. Вероятно, под реалиями имеются в виду данные, которые накануне заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликовала Счетная палата РФ. Они показывают, что бюджеты нацпроектов по расходам катастрофически не исполняются. Так, к 15 июня расходование средств по нацпроекту «Образование» составило всего 18% от запланированных расходов, по «Малому и среднему предпринимательству» – 10%, столько же – по инфраструктурному нацпроекту, а по остальным нацпроектам планы закупок выполнены не более чем на 8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных