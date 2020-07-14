Путин отложил срок реализации нацпроектов

На вчерашнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. При этом срок исполнения нацпроектов будет сдвинут с 2024 на 2030 г. Это, в частности, означает, что многим жителям глубинки придется на шесть лет дольше ждать доступа к широкополосном интернету (в прежней версии нацпроектов предполагалось, что к 2024 г. его получат 97% российских домохозяйств). Откладывается и достижение цели по строительству 120 млн кв. м жилья в год – по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, достижение этого показателя возможно только к 2026–2027 гг. при условии продления программы льготной ипотеки (действует до 1 ноября 2020 г.).