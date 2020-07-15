Россияне хотят реже ездить на работу

Россияне хотят реже ездить на работуБольше всего работникам интересна частичная удаленка с приездом на работу пару раз в неделю
Количество россиян, переведенных в период пандемии на удаленную работу, оказалось в разы выше официальных цифр, выяснили ученые Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в результате масштабного социологического опроса. «По данным министра труда и соцзащиты Антона Котякова, такая доля составляла 11% от всех занятых, тогда как по данным онлайн-обследования – 43%», – отмечается в исследовании об особенностях удаленной занятости в марте – июне в России. Ученые напоминают, что до марта этого года доля россиян, работающих из дома, была значительно ниже: 5% совмещали работу из дома с работой в офисе и лишь 3% были заняты полностью удаленно. Наиболее распространенным режимом работы являлась работа на официальном рабочем месте в строго определенное время.
Пандемия и карантин радикально изменили эту ситуацию, при этом на удаленку в основном отправились работники, имеющие высшее образование. «Среди них начала работать из дома почти половина, тогда как среди работающих респондентов без высшего образования – всего 10%», – отмечают исследователи. Кроме того, выявлена четкая зависимость между вероятностью уйти на удаленку и уровнем зарплаты: чем она выше, тем больше процент «удаленщиков» среди работников. «Должность у сотрудника с высшим образованием, как правило, подразумевает сложный функционал, и, соответственно, у него больше зарплата, – объясняет автор книги и бизнес-курса «Нет офиса – нет проблем» Евгения Тудалецкая. – К тому же он умеет брать на себя больше ответственности, руководство доверяет ему больше и охотнее отпускает на удаленку».