Россияне хотят реже ездить на работу

Пандемия и карантин радикально изменили эту ситуацию, при этом на удаленку в основном отправились работники, имеющие высшее образование. «Среди них начала работать из дома почти половина, тогда как среди работающих респондентов без высшего образования – всего 10%», – отмечают исследователи. Кроме того, выявлена четкая зависимость между вероятностью уйти на удаленку и уровнем зарплаты: чем она выше, тем больше процент «удаленщиков» среди работников. «Должность у сотрудника с высшим образованием, как правило, подразумевает сложный функционал, и, соответственно, у него больше зарплата, – объясняет автор книги и бизнес-курса «Нет офиса – нет проблем» Евгения Тудалецкая. – К тому же он умеет брать на себя больше ответственности, руководство доверяет ему больше и охотнее отпускает на удаленку».