Национальные цели стали доступнее

Национальные цели стали доступнееЗадачи государственного развития приблизились к реальности
Национальные цели, утвержденные президентским указом, охватывают экономику, социальную сферу, демографию, цифровизацию, экологию, инфраструктуру и другие направления развития на ближайшие 10 лет. При этом многие цели существенно скорректированы по сравнению с «майскими указами». В частности, больше не ставится задача вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «из-за неблагоприятной конъюнктуры ее выполнение невозможно». Исчезла и задача достижения уровня инфляции на уровне не выше 4%. Теперь основным приоритетом для правительства будет обеспечение темпов роста ВВП выше среднемировых показателей.
По мнению экспертов, достичь поставленных целей будет очень непросто. «МВФ ожидает снижения глобальной экономики на 4,9% и восстановительного роста в 5,4% в 2021 г., – напоминает ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев. – А экономике России фонд предвещал в апреле рост только лишь на 3,5% после спада перед этим на 5,5%. Теперь МВФ прогнозирует для России более высокий рост – на 4,1%, но зато и после более глубокого спада – на 6,6%. В обоих прогнозах рост российской экономики ожидается ниже мирового».