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Национальные цели стали доступнее

Задачи государственного развития приблизились к реальности
Александра Кошкина Светлана Бочарова
Владимир Путин смирился с невыполнимостью своих предыдущих указов /Alexei Druzhinin / SPUTNIK via AFP

Национальные цели, утвержденные президентским указом, охватывают экономику, социальную сферу, демографию, цифровизацию, экологию, инфраструктуру и другие направления развития на ближайшие 10 лет. При этом многие цели существенно скорректированы по сравнению с «майскими указами». В частности, больше не ставится задача вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «из-за неблагоприятной конъюнктуры ее выполнение невозможно». Исчезла и задача достижения уровня инфляции на уровне не выше 4%. Теперь основным приоритетом для правительства будет обеспечение темпов роста ВВП выше среднемировых показателей.

По мнению экспертов, достичь поставленных целей будет очень непросто. «МВФ ожидает снижения глобальной экономики на 4,9% и восстановительного роста в 5,4% в 2021 г., – напоминает ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев. – А экономике России фонд предвещал в апреле рост только лишь на 3,5% после спада перед этим на 5,5%. Теперь МВФ прогнозирует для России более высокий рост – на 4,1%, но зато и после более глубокого спада – на 6,6%. В обоих прогнозах рост российской экономики ожидается ниже мирового».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных