Национальные цели стали доступнее

По мнению экспертов, достичь поставленных целей будет очень непросто. «МВФ ожидает снижения глобальной экономики на 4,9% и восстановительного роста в 5,4% в 2021 г., – напоминает ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев. – А экономике России фонд предвещал в апреле рост только лишь на 3,5% после спада перед этим на 5,5%. Теперь МВФ прогнозирует для России более высокий рост – на 4,1%, но зато и после более глубокого спада – на 6,6%. В обоих прогнозах рост российской экономики ожидается ниже мирового».