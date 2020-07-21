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Национальным проектам нужна пересборка

Осуществлять ее необходимо в логике целостного «пакета проектов»
Дмитрий Белоусов
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2004 г. в России создали стабилизационный фонд, чтобы аккумулировать нефтяные доходы при высоких ценах на сырье и расходовать их, когда цены падают. Формула успеха такова: поддержание стабильности испытанным кейнсианским методом, плюс сохранение экономической свободы и привлечение инвестиций, плюс осторожное расширение государственных расходов (в основном социальных). Этот подход обеспечил мягкий выход из кризисов 2008–2010 и 2014–2016 гг., но чем дальше, тем более жесткими оказывались его ограничения, не дающие выходить за пределы рынков углеводородов, металлов, отдельных видов химической продукции, вооружений.

Богатые нефтегазовый комплекс, металлургия, финансы, торговля, экспортный сегмент химического комплекса и некоторые компании хайтека формировали спрос на услуги образования, глобальную технологическую кооперацию и привлечение капитала исключительно под себя. И главное – эти отрасли создают нужные им институты. Так система начала воспроизводиться в кадровом, технологическом, финансовом и институциональном смысле. Она преуспевает до сих пор, это вещь в себе.

Но вот возник кризис самой идеи экономического глобализма, «плоского мира эффективности». Добавились санкционные войны против России, американо-китайский экономический конфликт, односторонние действия крупных игроков во время коронакризиса. Уже сама цель «включения в мировые кооперационные цепочки» становится то ли требующей запредельно высоких и непонятных политических уступок, то ли недостижимой – трансграничные поставки жизненно важных средств и оборудования пресекались во время пандемии даже в отношении союзников. А что будет в случае чего-то более опасного, чем вирус?

Надо сказать, что пересмотр базовой экономической идеи начался еще в 2016–2018 гг., во время подготовки Центром стратегических разработок «Стратегии-2030». Тогда был предложен рост, основанный на повышении производительности, структурном маневре и стимулировании отдельных «производительных» «эффективных» расходов бюджета – на человеческий капитал и инфраструктуру, в ущерб «непроизводительным» – оборонным и поддержке госкорпораций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных