Национальным проектам нужна пересборка

Но вот возник кризис самой идеи экономического глобализма, «плоского мира эффективности». Добавились санкционные войны против России, американо-китайский экономический конфликт, односторонние действия крупных игроков во время коронакризиса. Уже сама цель «включения в мировые кооперационные цепочки» становится то ли требующей запредельно высоких и непонятных политических уступок, то ли недостижимой – трансграничные поставки жизненно важных средств и оборудования пресекались во время пандемии даже в отношении союзников. А что будет в случае чего-то более опасного, чем вирус?