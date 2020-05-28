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Национальный проект – не место для конкуренции

Раздача гигантских денег вызывает разрушительное чувство несправедливости
Филипп Стеркин

«Конкуренция нуждается в защите от государства», «нужно создавать инструменты, чтобы никто не мог препятствовать развитию конкуренции», – годами Игорь Шувалов произносил эти слова, поскольку развивать конкуренцию было его задачей в правительстве.

«Каким бы хорошим ни было законодательство в Российской Федерации, у нас пока не выработана культура честной конкуренции», – говорил Шувалов и был совершенно прав. «Нацпроектстрой» – будущее СП возглавляемого Шуваловым ВЭБ.РФ и компаний Аркадия Ротенберга может получить без конкурса два крупных проекта – на строительство Дальнего западного обхода Краснодара и участка трассы М4 «Дон» в Ростовской области общей стоимостью, по словам источников «Ведомостей», почти 120 млрд руб. Проект такого распоряжения правительства уже готов. С учетом еще одного контракта на участок трассы М4, который может получить «Трансстроймеханизация» («дочка» «Мостотреста», доля в которой войдет в совместное предприятие с ВЭБом), государство собирается отдать без конкурса проекты почти на 140 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных