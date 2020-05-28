Национальный проект – не место для конкуренции

«Каким бы хорошим ни было законодательство в Российской Федерации, у нас пока не выработана культура честной конкуренции», – говорил Шувалов и был совершенно прав. «Нацпроектстрой» – будущее СП возглавляемого Шуваловым ВЭБ.РФ и компаний Аркадия Ротенберга может получить без конкурса два крупных проекта – на строительство Дальнего западного обхода Краснодара и участка трассы М4 «Дон» в Ростовской области общей стоимостью, по словам источников «Ведомостей», почти 120 млрд руб. Проект такого распоряжения правительства уже готов. С учетом еще одного контракта на участок трассы М4, который может получить «Трансстроймеханизация» («дочка» «Мостотреста», доля в которой войдет в совместное предприятие с ВЭБом), государство собирается отдать без конкурса проекты почти на 140 млрд руб.