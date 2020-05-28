Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

О том, что правительство планирует заключить с «Нацпроектстроем» долгосрочные инвестиционные соглашения с помощью неконкурентной закупки у единственного поставщика, говорится в проекте распоряжения правительства («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердил человек, близкий к транспортному блоку правительства). Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».