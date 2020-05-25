Трассой из Москвы в Казань заинтересовался Нацпроектстрой ВЭБа и Аркадия Ротенберга

Весь 2019 год власти обсуждали, нужна ли новая трасса или можно обойтись реконструкцией уже существующей дороги. И в итоге решили построить лишь 230 км, а строительство центральной ее части (две трети трассы по протяженности) отложить. С учетом отсрочки стоимость всей дороги осенью 2019 г. первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов оценивал в 730 млрд руб.