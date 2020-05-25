Трассой из Москвы в Казань заинтересовался Нацпроектстрой ВЭБа и Аркадия Ротенберга

Трассой из Москвы в Казань заинтересовался Нацпроектстрой ВЭБа и Аркадия РотенбергаЭксперты призывают не отдавать весь проект одному генподрядчику
Новое правительство пересмотрело планы прошлого кабинета министров построить новую трассу из Москвы в Казань только к 2027 г. и отложить строительство центрального участка трассы. Теперь власти хотят завершить строительство главного проекта комплексного плана развития магистральной инфраструктуры за четыре года. Об этом рассказал вице-премьер, курирующий транспорт, Марат Хуснуллин.
Весь 2019 год власти обсуждали, нужна ли новая трасса или можно обойтись реконструкцией уже существующей дороги. И в итоге решили построить лишь 230 км, а строительство центральной ее части (две трети трассы по протяженности) отложить. С учетом отсрочки стоимость всей дороги осенью 2019 г. первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов оценивал в 730 млрд руб.
А протяженность всей трассы тогда составляла 794 км. Пока она осталась прежней, говорит представитель госкомпании «Автодор», но, когда проект будет готов, она может измениться, пока идет предпроектная проработка.