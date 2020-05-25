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Трассой из Москвы в Казань заинтересовался Нацпроектстрой ВЭБа и Аркадия Ротенберга

Эксперты призывают не отдавать весь проект одному генподрядчику
Ольга Адамчук
Максим Стулов / Ведомости

Новое правительство пересмотрело планы прошлого кабинета министров построить новую трассу из Москвы в Казань только к 2027 г. и отложить строительство центрального участка трассы. Теперь власти хотят завершить строительство главного проекта комплексного плана развития магистральной инфраструктуры за четыре года. Об этом рассказал вице-премьер, курирующий транспорт, Марат Хуснуллин.

Весь 2019 год власти обсуждали, нужна ли новая трасса или можно обойтись реконструкцией уже существующей дороги. И в итоге решили построить лишь 230 км, а строительство центральной ее части (две трети трассы по протяженности) отложить. С учетом отсрочки стоимость всей дороги осенью 2019 г. первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов оценивал в 730 млрд руб.

А протяженность всей трассы тогда составляла 794 км. Пока она осталась прежней, говорит представитель госкомпании «Автодор», но, когда проект будет готов, она может измениться, пока идет предпроектная проработка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных