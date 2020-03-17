«Мостотрест» получит контракт на строительство дороги к Крымскому мосту
Компания Аркадия Ротенберга оказалась единственным претендентом на подряд
Контракт на строительство, проектирование и ввод в эксплуатацию первого этапа дороги из Краснодара к Крымскому мосту получила структура Аркадия Ротенберга – подконтрольная «Мостотресту» «Трансстроймеханизация». Других претендентов на контракт стоимостью 59 млрд руб. не нашлось. Это следует из опубликованного на сайте госзакупок протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.
В конце прошлого года «Мостотрест» уже завершил подрядные работы по строительству железнодорожной части Крымского моста. Новая трасса должна избавить от пробок дороги к мосту, говорил «Ведомостям» человек, близкий к Росавтодору.
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