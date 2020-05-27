Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные. В общую сумму входят траты и на ранее одобренные меры помощи населению и бизнесу. Еще более 700 млрд руб. могут стоить пока не проработанные«прорывные инициативы» правительства – раздел с ними прилагается к проекту плана.