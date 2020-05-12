Эксперты предлагают поддержать экономику еще на 3,3 трлн рублей

Приостановить действие правила предлагали экономисты в докладе «Коронакризис-2020: Что будет и что делать?» фонда «Либеральная миссия», а также экономисты РАНХиГС. Эксперты РАНХиГС предлагали приостановить действие бюджетного правила в 2021 г., разрешив властям увеличить расходы на сумму до 4% ВВП, чтобы профинансировать нацпроекты. Если сохранить бюджетное правило в 2021 г., придется сократить уже запланированные расходы примерно на 2–3 трлн руб., то есть отказаться от большинства инвестиционных трат. Но эти деньги нужны для поддержки экономики. По оценкам Гурвича и Суслиной, возобновить действие правила можно было бы уже в 2022 г., поскольку принятая им сейчас базовая цена на нефть в $40 за баррель в ценах 2017 г. (в 2020 г. она выросла до $42,4 за баррель) точно соответствует ожидаемому в ближайшие годы уровню цен на нефть.