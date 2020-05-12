Эксперты предлагают поддержать экономику еще на 3,3 трлн рублей

Эксперты предлагают поддержать экономику еще на 3,3 трлн рублейОни предлагают приостановить бюджетное правило и финансировать меры резервами
Бюджетные расходы на антикризисную поддержку экономики можно увеличить минимум на 3,3 трлн руб. (3,1% ВВП), считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Но расходы должны быть разовыми, а для их финансирования придется смягчить или временно приостановить действие бюджетного правила. Свои предложения центр представил на совещании в Минэкономразвития 5 мая, говорится в презентации к докладу, опубликованной на сайте ЦМАКП. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос «Ведомостей».
Аналитики ЦМАКП ждут, что в 2020 г. дефицит федерального бюджета вырастет до 3,8% ВВП при спаде экономики на 5,3% ВВП за тот же период. Оценки совпадают с официальными прогнозами правительства – министр финансов Антон Силуанов тоже оценивал спад в 5% ВВП, а прогноз ЦБ – падение на 4–6%. Силуанов также ждет дефицита в 4% ВВП, прогноз ЦБ был выше – 5–6% ВВП в 2020 г.
В своих расчетах ЦМАКП ориентировался на параметры бюджета, которые возникнут при уже учтенных мерах поддержки и дополнительном пакете, который эксперты оценили примерно в 0,5% ВВП. Уже после публикации ЦМАКП президент Владимир Путин озвучил новый пакет мер поддержки экономики. Собеседники «Ведомостей» сообщили, что его стоимость – около 800 млрд руб. из бюджета.
Но и в этом случае антикризисную помощь нужно увеличить, уверены эксперты ЦМАКП – «нужен больший фискальный стимул». До заявления президента 11 мая Силуанов оценивал антикризисный пакет мер в 2,8% ВВП (с учетом отсроченных налогов и госгарантий). Нужны дополнительные меры поддержки, призывали и руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич и член группы Александра Суслина в колонке для Econs. Финансировать их нужно и за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ, сейчас его средства направляются только на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов), и внутренних резервов, и дополнительных займов, предлагали они.
На внутреннем рынке ЦМАКП, по консервативным оценкам, предлагает занять дополнительно 1,6 трлн руб. в дополнение к уже запланированным размещениям на 1,7 трлн руб. Если ЦБ будет придерживаться смягчения денежной политики и пойдет на дальнейшее снижение ключевой ставки (на 11 мая ставка – 5,5%, на последнем заседании ЦБ снижена на 50 базисных пунктов), то расширение займов не приведет к значимому росту доходностей, считают аналитики ЦМАКП. На последней пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Наибуллина дала сигнал о возможном более агрессивном снижении ставки – даже на 100 б. п.
Безопасный уровень госдолга – без рисков дефолта или попадания в долговую спираль – эксперты ЦМАКП оценивают в 27% ВВП. Экономисты РАНХиГС также называли безопасным для России госдолг в 30% ВВП. На конец I квартала аналитики ЦМАКП оценивали госдолг в 12,8% ВВП (в том числе с учетом внутреннего и внешнего долга, госгарантий, но за исключением региональных долгов). Госдолг оценивался из расчетов ВВП, приведенного в действующем законе о бюджете (113 трлн руб. в 2020 г.), пояснила один из соавторов доклада Елена Пенухина. Силуанов оценивал госдолг на 1 января 2020 г. в 12,3% ВВП.
Но чиновники пока не спешат серьезно наращивать займы. «Низкий госдолг – наше конкурентное преимущество», – заявила Набиуллина 8 мая. Хотя его некоторое увеличение возможно, считает Набиуллина: оно обсуждается, но «надо делать это аккуратно». О необходимости аккуратно увеличивать займы говорил и Силуанов. «Если в этом году мы должны выплатить по долгам около 700 млрд руб., то через три – четыре года – уже 1,5 трлн. А сверх этого надо еще заимствовать для финансирования расходов. Не хочется влезать в долговую спираль», – говорил он в интервью «Ведомостям».
Также ЦМАКП видит возможность дополнительных трат из ФНБ. Если потратить из фонда 1,7 трлн руб. на поддержку экономики, ликвидная часть фонда вернется к значению на конец 2019 г. (5,4% ВВП), а такой уровень резервов оценивался как комфортный, пишут аналитики ЦМАКП. Для этого придется смягчить или временно «заморозить» бюджетное правило. Сейчас по нему нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой направляются в ФНБ, при цене ниже – ЦБ продает валюту из фонда для компенсации потерь. Ограничивает правило и расходы суммой ненефтегазовых доходов, нефтегазовых (по базовой цене нефти) и трат на обслуживание госдолга, кроме того, временно расходы увеличиваются на 0,5% ВВП для финансирования нацпроектов. Выпадающие нефтегазовые доходы компенсируются из ФНБ, а ненефтегазовые – займами.
Приостановить действие правила предлагали экономисты в докладе «Коронакризис-2020: Что будет и что делать?» фонда «Либеральная миссия», а также экономисты РАНХиГС. Эксперты РАНХиГС предлагали приостановить действие бюджетного правила в 2021 г., разрешив властям увеличить расходы на сумму до 4% ВВП, чтобы профинансировать нацпроекты. Если сохранить бюджетное правило в 2021 г., придется сократить уже запланированные расходы примерно на 2–3 трлн руб., то есть отказаться от большинства инвестиционных трат. Но эти деньги нужны для поддержки экономики. По оценкам Гурвича и Суслиной, возобновить действие правила можно было бы уже в 2022 г., поскольку принятая им сейчас базовая цена на нефть в $40 за баррель в ценах 2017 г. (в 2020 г. она выросла до $42,4 за баррель) точно соответствует ожидаемому в ближайшие годы уровню цен на нефть.
Не готовы чиновники и к «заморозке» бюджетного правила. Нельзя менять ни суть, ни параметры бюджетного правила, даже включать антициклические надбавки (дополнительные займы – «Ведомости»), заявила Набиуллина 8 мая. По ее словам, идет обсуждение ввода антициклической надбавки, хотя она считает и такую меру преждевременной. Силуанов предлагал подумать только об отмене индексации цены отсечения.