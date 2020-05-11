Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублейДороже всего бюджету обойдутся списание налогов и новые зарплатные кредиты
Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых 11 мая объявил президент Владимир Путин, обойдутся государству примерно в 800 млрд руб., рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Среди наиболее дорогих мер – списание налогов и новых зарплатных кредитов. Компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО полностью спишут налоговые (кроме НДС) и страховые платежи за II квартал. Они также смогут получить кредит под 2%, выплачивать проценты по нему ежемесячно не нужно, а если компания сохранит 90% сотрудников, государство само погасит кредит и проценты по нему, если 80% – половину. Цена программы по списанию кредитов превысит 300 млрд руб., говорят два чиновника. Выпадающие доходы бюджета из-за налоговых каникул один из них оценивает менее чем в 200 млрд руб.
Кредит можно будет использовать достаточно гибко, пообещал Путин, – как на выплату зарплат, так и, например, на рефинансирование, погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита. До сих пор льготные кредиты на зарплаты могли получить пострадавшие компании и индивидуальные предприниматели. До 1 октября они могут взять кредит на срок до года. Первые полгода ставка нулевая, а затем она увеличивается до 4%. Кому-то будет выгодно оставить на балансе оба кредита, так как ставка 4% (по первой программе) – это привлекательные условия, рассуждает один из федеральных чиновников. Первая программа, по его словам, завершится, когда будут исчерпаны выделенные на нее средства, увеличивать этот лимит не станут.
Дополнительную поддержку получат индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для первых будет увеличено пособие по безработице – оно станет таким же, как и для других людей, лишившихся работы: 12 130 руб. До сих пор ликвидировавшиеся индивидуальные предприниматели могут получить только 1500 руб. с учетом районного коэффициента. Также предприниматели из наиболее пострадавших отраслей получат вычет из выплачиваемых ими стразовых взносов – в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.). Цена этих двух мер, по словам другого федерального чиновника, – примерно 17 млрд и 31 млрд руб. соответственно. Самозанятым людям будет выдан «налоговый капитал» – также на сумму одного минимального размера оплаты труда, за счет которого они смогут платить налоги в 2020 г. Бюджету эта мера обойдется примерно в 15 млрд руб., говорит собеседник «Ведомостей». А зарегистрировавшиеся в 2019 г. самозанятые смогут вернуть выплаченные ими в прошлом году налоги. По данным Федеральной налоговой службы, в 2019 г. они выплатили почти 1 млрд руб. налогов.
Новую помощь также получат семьи с детьми. Для неработающих родителей будет вдвое увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком (с 3375 до 6751 руб.). Также с 1 июня государство начнет выплачивать по 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте 3–15 лет. Получить это пособие, по словам Путина, смогут все семьи: «Мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение […] не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается». Исходя из данных Росстата стоимость этой меры превысит 200 млрд руб. Заявление можно будет подать через портал «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда. Семьи, у которых нет права на материнский капитал, получат по 5000 руб. в апреле – июне на ребенка до 3 лет. Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин.
По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов. Оценка Центробанка – падение на 4–6%.
Власти уже приняли две программы поддержки экономики стоимостью 2,8% ВВП (с учетом налоговых отсрочек и госгарантий). Но до сих пор не хватало поддержки людям, которые работают не на предприятиях, писали эксперты Центра развития Высшей школы экономики. Например, у самозанятых не было прав ни на больничные, ни на пособие по безработице, тогда как в странах ОЭСР поддержка таких людей значительна, ущемлены в поддержке были и индивидуальные предприниматели, перечисляли они.
Деньги в бюджете на «третий» антикризисный пакет есть. Силуанов говорил «Ведомостям», что для финансирования поддержки экономики будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ (покупка оплачена из ФНБ, и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ) – 1,07 трлн руб. в этом году. «И нужно останавливаться на таком увеличении расходов (по закону о бюджете расходы составляли 19,7 трлн руб., с учетом дополнительных доходов в виде прибыли ЦБ они могут быть увеличены до 20,7 трлн. – «Ведомости»). Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, – 1,1 трлн руб., из них часть будет потрачена», – сказал Силуанов.
Путин также поручил правительству подготовить общенациональный план долгосрочного развития экономики, восстановления занятости и доходов населения. Акцент будет уже на системных мерах, связанных в том числе с деловым климатом, говорит федеральный чиновник.