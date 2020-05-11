Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Дополнительную поддержку получат индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для первых будет увеличено пособие по безработице – оно станет таким же, как и для других людей, лишившихся работы: 12 130 руб. До сих пор ликвидировавшиеся индивидуальные предприниматели могут получить только 1500 руб. с учетом районного коэффициента. Также предприниматели из наиболее пострадавших отраслей получат вычет из выплачиваемых ими стразовых взносов – в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.). Цена этих двух мер, по словам другого федерального чиновника, – примерно 17 млрд и 31 млрд руб. соответственно. Самозанятым людям будет выдан «налоговый капитал» – также на сумму одного минимального размера оплаты труда, за счет которого они смогут платить налоги в 2020 г. Бюджету эта мера обойдется примерно в 15 млрд руб., говорит собеседник «Ведомостей». А зарегистрировавшиеся в 2019 г. самозанятые смогут вернуть выплаченные ими в прошлом году налоги. По данным Федеральной налоговой службы, в 2019 г. они выплатили почти 1 млрд руб. налогов.