Путин объявил новые меры поддержки населения и бизнесаПоддержку, в частности, получат семьи с детьми и самозанятые
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки населения и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Предложенные Путиным меры поддержки населения:
в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
с 1 июня выплатить по 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте 3-15 включительно
семьям, не имеющим право на материнский капитал, выплатить по 5 000 руб. в апреле-июне на ребенка до 3 лет
Меры поддержки бизнеса, предложенные президентом:
с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%
полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей
вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный за 2019 г.
выдать самозанятым капитал в размере одного МРОТ
с 15 апреля по 15 июля назначить специальные федеральные доплаты для сотрудников социальных учреждений (например, дома престарелых)
«Условие должно быть сейчас только одно. Помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается», — сказал президент.