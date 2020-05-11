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Путин объявил новые меры поддержки населения и бизнеса

Поддержку, в частности, получат семьи с детьми и самозанятые
Алена Якушова
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки населения и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. 

Предложенные Путиным меры поддержки населения:

  • в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

  • с 1 июня выплатить по 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте 3-15 включительно

  • семьям, не имеющим право на материнский капитал, выплатить по 5 000 руб. в апреле-июне на ребенка до 3 лет

Меры поддержки бизнеса, предложенные президентом:

  • с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%

  • полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей

  • вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный за 2019 г. 

  • выдать самозанятым капитал в размере одного МРОТ 

  • с 15 апреля по 15 июля назначить специальные федеральные доплаты для сотрудников социальных учреждений (например, дома престарелых)

«Условие должно быть сейчас только одно. Помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается», — сказал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных