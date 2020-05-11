Путин объявил о завершении режима нерабочих днейПо словам президента, начинается этап смягчения режима ограничений
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней. С 12 мая начинается поэтапный выход из режима ограничений, сказал он в обращении к россиянам в начале совещания с губернаторами.
«С 12 мая единый режим нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, но не завершается борьба с эпидемией»
Любые массовые мероприятия по всей стране пока остаются под запретом, и все должны строго выполнять санитарные правила, сказал президент. Ограничения будут сохранены для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Решения о том, как будут сниматься ограничения, будут принимать главы регионов, до 11 мая они должны были сформировать планы поэтапного снятия ограничений. «Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не дает нам права на ошибку», — сказал Путин.
Вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики, отметил президент.
Путин впервые обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля президент объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников, до 11 мая включительно.