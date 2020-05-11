Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Алена Якушова
Евгений Разумный / Ведомости

За сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Это рекордное для России число выявленных случаев заражения за сутки. Оперштаб отмечает, что у 46,5% больных заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только при тестировании. С начала эпидемии коронавирусную инфекцию нашли уже у 221 344 человек.

Таким образом, Россия обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на третье место в мире по заболеваемости COVID-19, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса на момент публикации. В Италии, по последним данным, коронавирусом заразились 219 070 человек, в Великобритании – 220 449. При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России в разы меньше: в Великобритании, по последним данным, скончались 31 930 пациентов с коронавирусом, в Италии – 30 560 заразившихся. В России, по актуальным данным, умерли 2009 инфицированных (94 из них – за последние сутки).

Большинство случаев COVID-19 выявлено в Москве – диагноз подтвердился у 6169 жителей столицы за минувшие сутки и у 115 909 горожан с начала эпидемии. Выздоровело в столице за сутки рекордное число пациентов – 4032 человека, всего от COVID-19 вылечились 17 822 жителя Москвы. Умерли за сутки 56 заразившихся коронавирусом, 1124 инфицированных – с начала эпидемии.

Как выходить из карантина

Надо добиться устойчивого снижения эпидемического показателя

В России вылечились от коронавирусной инфекции 5495 пациентов за сутки, это так же рекордный показатель. Общее число выздоровевших приблизилось к 40 000 человек – 39 801 человек в России вылечился от COVID-19.

После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Московской области (1079), Санкт-Петербурге (307), Нижегородской (291) и Смоленской (164) областях, а также в Дагестане (119) и Свердловской области (108). В Калужской области и Краснодарском крае зафиксировано по 98 случаев заражения за сутки. В Рязанской области нашли коронавирусную инфекцию у 96 человек за последние сутки, в Саратовской области – у 92, в Белгородской и Тамбовской областях – у 91 жителя в каждой. В Татарстане за сутки стало на 90 больше зараженных, в Ростовской области – на 88, в Тульской области – на 86.

Первая пятерка регионов по числу подтвержденных диагнозов COVID-19 с начала эпидемии остается неизменной: Москва (115 909 выявленных заразившихся), Подмосковье (21 637), Санкт-Петербург (7711), Нижегородская область (4733) и Дагестан (2772). В топ-10 регионов также входят Мурманская область (2416), Краснодарский край (2027), Свердловская (1952), Тульская (1881) и Ростовская (1851) области. 

Ранее по теме: Россия обошла Германию и Францию по числу зараженных коронавирусом

Заболевание COVID-19 зафиксировано в 187 странах, по данным Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире коронавирусом заразилось уже более 4,1 млн человек, более 1,4 млн из них выздоровели, а около 283 000 инфицированных умерли.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных