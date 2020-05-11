Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусом

Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусомЗа последние сутки в России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Это рекордное для России число выявленных случаев заражения за сутки. Оперштаб отмечает, что у 46,5% больных заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только при тестировании. С начала эпидемии коронавирусную инфекцию нашли уже у 221 344 человек.
Таким образом, Россия обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на третье место в мире по заболеваемости COVID-19, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса на момент публикации. В Италии, по последним данным, коронавирусом заразились 219 070 человек, в Великобритании – 220 449. При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России в разы меньше: в Великобритании, по последним данным, скончались 31 930 пациентов с коронавирусом, в Италии – 30 560 заразившихся. В России, по актуальным данным, умерли 2009 инфицированных (94 из них – за последние сутки).
Большинство случаев COVID-19 выявлено в Москве – диагноз подтвердился у 6169 жителей столицы за минувшие сутки и у 115 909 горожан с начала эпидемии. Выздоровело в столице за сутки рекордное число пациентов – 4032 человека, всего от COVID-19 вылечились 17 822 жителя Москвы. Умерли за сутки 56 заразившихся коронавирусом, 1124 инфицированных – с начала эпидемии.
В России вылечились от коронавирусной инфекции 5495 пациентов за сутки, это так же рекордный показатель. Общее число выздоровевших приблизилось к 40 000 человек – 39 801 человек в России вылечился от COVID-19.
После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Московской области (1079), Санкт-Петербурге (307), Нижегородской (291) и Смоленской (164) областях, а также в Дагестане (119) и Свердловской области (108). В Калужской области и Краснодарском крае зафиксировано по 98 случаев заражения за сутки. В Рязанской области нашли коронавирусную инфекцию у 96 человек за последние сутки, в Саратовской области – у 92, в Белгородской и Тамбовской областях – у 91 жителя в каждой. В Татарстане за сутки стало на 90 больше зараженных, в Ростовской области – на 88, в Тульской области – на 86.
Первая пятерка регионов по числу подтвержденных диагнозов COVID-19 с начала эпидемии остается неизменной: Москва (115 909 выявленных заразившихся), Подмосковье (21 637), Санкт-Петербург (7711), Нижегородская область (4733) и Дагестан (2772). В топ-10 регионов также входят Мурманская область (2416), Краснодарский край (2027), Свердловская (1952), Тульская (1881) и Ростовская (1851) области.
Заболевание COVID-19 зафиксировано в 187 странах, по данным Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире коронавирусом заразилось уже более 4,1 млн человек, более 1,4 млн из них выздоровели, а около 283 000 инфицированных умерли.