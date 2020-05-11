Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусом

После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Московской области (1079), Санкт-Петербурге (307), Нижегородской (291) и Смоленской (164) областях, а также в Дагестане (119) и Свердловской области (108). В Калужской области и Краснодарском крае зафиксировано по 98 случаев заражения за сутки. В Рязанской области нашли коронавирусную инфекцию у 96 человек за последние сутки, в Саратовской области – у 92, в Белгородской и Тамбовской областях – у 91 жителя в каждой. В Татарстане за сутки стало на 90 больше зараженных, в Ростовской области – на 88, в Тульской области – на 86.