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Как выходить из карантина

Надо добиться устойчивого снижения эпидемического показателя
Иван Любимов , старший научный сотрудник РАНХиГС
Evgenia Novozhenina / Reuters

Российский президент выступил на прошлой неделе с очередным обращением и не только сообщил, как власть противостоит пандемии COVID-19, но и впервые поделился намерением начать выход из режима самоизоляции. А в среду президент на противовирусном совещании передал решение об ослаблении эпидемиологических ограничений главам регионов.

Последнее выступление президента обратило на себя внимание комментаторов тем, что в нем не было деталей экономической помощи населению.  Не меньшую озабоченность вызвало и другое: президент хотя и поделился информацией, что пик распространения заболевания еще не пройден, но предположил, что эпидемиологические ограничения начнут отменяться с 12 мая. Это первый рабочий день после майских праздников. После президентского уточнения в среду озабоченность этим решением вряд ли исчезла – скорее сменила фокус с федерального на региональный.

В развитых экономиках, где начинают ослаблять ограничения, используют формальные критерии. Ключевой показатель – R0: скольких людей инфицирует заболевший в среднем. Когда значение показателя выше 1, эпидемия разрастается, больных все больше, а значит, возможности системы здравоохранения – больничные койки и места в палатах интенсивной терапии – в скором времени будут исчерпаны. Когда R0 становится меньше 1, это значит, что эпидемия затухает. Стоит отметить, что показатель R0 сложен для вычисления и базируется на разных модельных блоках. Некоторые из этих блоков используют предположения и экспертные оценки, что делает показатель далеким от совершенства. Но пока R0 заменить нечем, именно он остается критерием строгости эпидемиологических ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных