Как выходить из карантина

Как выходить из карантинаНадо добиться устойчивого снижения эпидемического показателя
Российский президент выступил на прошлой неделе с очередным обращением и не только сообщил, как власть противостоит пандемии COVID-19, но и впервые поделился намерением начать выход из режима самоизоляции. А в среду президент на противовирусном совещании передал решение об ослаблении эпидемиологических ограничений главам регионов.
Последнее выступление президента обратило на себя внимание комментаторов тем, что в нем не было деталей экономической помощи населению. Не меньшую озабоченность вызвало и другое: президент хотя и поделился информацией, что пик распространения заболевания еще не пройден, но предположил, что эпидемиологические ограничения начнут отменяться с 12 мая. Это первый рабочий день после майских праздников. После президентского уточнения в среду озабоченность этим решением вряд ли исчезла – скорее сменила фокус с федерального на региональный.
В развитых экономиках, где начинают ослаблять ограничения, используют формальные критерии. Ключевой показатель – R0: скольких людей инфицирует заболевший в среднем. Когда значение показателя выше 1, эпидемия разрастается, больных все больше, а значит, возможности системы здравоохранения – больничные койки и места в палатах интенсивной терапии – в скором времени будут исчерпаны. Когда R0 становится меньше 1, это значит, что эпидемия затухает. Стоит отметить, что показатель R0 сложен для вычисления и базируется на разных модельных блоках. Некоторые из этих блоков используют предположения и экспертные оценки, что делает показатель далеким от совершенства. Но пока R0 заменить нечем, именно он остается критерием строгости эпидемиологических ограничений.