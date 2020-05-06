Как выходить из карантина

В развитых экономиках, где начинают ослаблять ограничения, используют формальные критерии. Ключевой показатель – R0: скольких людей инфицирует заболевший в среднем. Когда значение показателя выше 1, эпидемия разрастается, больных все больше, а значит, возможности системы здравоохранения – больничные койки и места в палатах интенсивной терапии – в скором времени будут исчерпаны. Когда R0 становится меньше 1, это значит, что эпидемия затухает. Стоит отметить, что показатель R0 сложен для вычисления и базируется на разных модельных блоках. Некоторые из этих блоков используют предположения и экспертные оценки, что делает показатель далеким от совершенства. Но пока R0 заменить нечем, именно он остается критерием строгости эпидемиологических ограничений.