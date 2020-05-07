Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Россия обошла Германию и Францию по числу зараженных коронавирусом

Но, если верить официальной статистике, смертей в России в разы меньше
Алена Якушова
Jonathan NACKSTRAND / AFP

За последние сутки в России зафиксировано 11 231 случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Это очередной рекорд по числу выявленных за сутки заболевших COVID-19. 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 177 160 человек. На момент публикации Россия занимает шестое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав по этому показателю Германию (168 162 заболевших) и Францию (174 224), следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России значительно меньше: в Германии, по последним данным, скончались 7275 пациентов с коронавирусом, во Франции — 25 812 заразившихся, в России умерли 1625 инфицированных.

В Москве шестой день подряд выявлено более 5000 новых случаев заражения коронавирусом — число заболевших COVID-19 в столице за сутки выросло на 6703 до 92 676 человек. Умерли за последние сутки 39 пациентов с коронавирусом, с начала эпидемии — 905 заразившихся. Вылечились от коронавирусной инфекции уже 9227 жителей столицы, за последние сутки зафиксирован рекордный прирост в 769 выздоровевших.

Новость дополняется

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных