Россия обошла Германию и Францию по числу зараженных коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 177 160 человек. На момент публикации Россия занимает шестое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав по этому показателю Германию (168 162 заболевших) и Францию (174 224), следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России значительно меньше: в Германии, по последним данным, скончались 7275 пациентов с коронавирусом, во Франции — 25 812 заразившихся, в России умерли 1625 инфицированных.