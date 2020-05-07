Россия обошла Германию и Францию по числу зараженных коронавирусом

Россия обошла Германию и Францию по числу зараженных коронавирусомНо, если верить официальной статистике, смертей в России в разы меньше
За последние сутки в России зафиксировано 11 231 случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Это очередной рекорд по числу выявленных за сутки заболевших COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 177 160 человек. На момент публикации Россия занимает шестое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав по этому показателю Германию (168 162 заболевших) и Францию (174 224), следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России значительно меньше: в Германии, по последним данным, скончались 7275 пациентов с коронавирусом, во Франции — 25 812 заразившихся, в России умерли 1625 инфицированных.
В Москве шестой день подряд выявлено более 5000 новых случаев заражения коронавирусом — число заболевших COVID-19 в столице за сутки выросло на 6703 до 92 676 человек. Умерли за последние сутки 39 пациентов с коронавирусом, с начала эпидемии — 905 заразившихся. Вылечились от коронавирусной инфекции уже 9227 жителей столицы, за последние сутки зафиксирован рекордный прирост в 769 выздоровевших.