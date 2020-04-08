Путин обещал работающим с коронавирусом врачам по 80 000 рублей в месяц

Врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, получат ежемесячную дополнительную выплату в 80 000 руб., объявил президент России Владимир Путин. Среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, президент пообещал доплату в 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин будут дополнительно платить 25 000 руб., сказал он в своем третьем за две недели обращении к россиянам о ситуации с коронавирусом.