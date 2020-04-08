Путин обещал работающим с коронавирусом врачам по 80 000 рублей в месяц
Врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, получат ежемесячную дополнительную выплату в 80 000 руб., объявил президент России Владимир Путин. Среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, президент пообещал доплату в 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин будут дополнительно платить 25 000 руб., сказал он в своем третьем за две недели обращении к россиянам о ситуации с коронавирусом.
Путин уточнил, что на выплаты медицинскому персоналу «за особые условия труда и повышенную нагрузку» из федерального бюджета будет выделено более 10 млрд руб. В ближайшее время средства поступят в регионы, сказал президент. «Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», – отметил он.
В России, по официальным данным на 8 апреля, выявлено 8672 заболевших COVID-19. Большинство из них – в Москве: 5841 инфицированный. Последние два дня оперштаб фиксировал суточный прирост более чем в 1000 случаев.