В России второй день подряд зафиксировано более 1000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировано 1175 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это очередной рекорд — предыдущий был зафиксирован накануне, когда оперштаб сообщил о 1154 новых заболевших. В Москве выявлено 660 новых больных COVID-19, накануне оперштаб отчитался о рекорде в 697 новых случаев.
Выздоровели в стране уже 580 человек, 86 – за последние сутки. Число умерших выросло за сутки на пять человек – до 63.
Больше всего новых случаев за сутки, кроме Москвы, зафиксировано в Подмосковье (95), Санкт-Петербурге (34), Ленинградской области (32), Республике Марий Эл (27), Мурманской области (25), Краснодарском крае и Нижегородской области (по 24 новых случая коронавирусом). По 18 случаев за сутки выявили в Липецкой области, Коми и Ингушетии.
Заболевание COVID-19 выявлено в 81 из 85 регионов. В первую десятку регионов по числу заразившихся кроме Москвы (5841) входит Московская область (549), Санкт-Петербург (329), Коми (119), Ленинградская область (94), Краснодарский край (85), Нижегородская область (80), Брянская область (57), Свердловская область (56) и Тульская область (54).
Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит через 10-14 дней, заявила 7 апреля руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее оценке, ситуация с заболеваемостью в стране пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев.
В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превышает 1 430 000 человек в 184 странах, число умерших — больше 82 000 инфицированных. Выздоровело уже больше 300 000 пациентов.
На момент публикации Россия входит в топ-20 стран по числу заболевших COVID-19. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США (399 886), Испании (141 942), Италии (135 586), Франции (110 070) и Германии (107 663).