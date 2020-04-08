В России второй день подряд зафиксировано более 1000 случаев коронавируса

Больше всего новых случаев за сутки, кроме Москвы, зафиксировано в Подмосковье (95), Санкт-Петербурге (34), Ленинградской области (32), Республике Марий Эл (27), Мурманской области (25), Краснодарском крае и Нижегородской области (по 24 новых случая коронавирусом). По 18 случаев за сутки выявили в Липецкой области, Коми и Ингушетии.