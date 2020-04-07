Скворцова: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через две недели
Россия выйдет на плато по числу больных с коронавирусом через 10–14 дней, затем процесс пойдет в обратную сторону, заявила руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью «России-24».
По ее словам, для спада заболеваемости понадобится столько же времени, сколько она нарастала. Спад продлится до середины июня, в том случае если «не изменится сценарий развития процесса». Ситуация с заболеваемостью в стране, по ее оценке, пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Прирост заразившихся коронавирусом составляет 18–20% в сутки.
В России, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 81 из 85 регионов. Больше всего заболевших выявлено в Москве – 5181, выздоровевших – 494 человека, умерли – 58.