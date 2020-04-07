Скворцова: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через две недели

По ее словам, для спада заболеваемости понадобится столько же времени, сколько она нарастала. Спад продлится до середины июня, в том случае если «не изменится сценарий развития процесса». Ситуация с заболеваемостью в стране, по ее оценке, пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Прирост заразившихся коронавирусом составляет 18–20% в сутки.