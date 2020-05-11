Путин поручил к 1 июня разработать план восстановления экономики

В ходе своего выступления в начале совещания 28 апреля Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников. Начавшийся в конце марта режим нерабочих дней был продлен до 11 мая включительно. Тем временем в Москве и других регионах действующий режим самоизоляции и других ограничений уже продлен до конца мая.