Путин поручил к 1 июня разработать план восстановления экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с руководителями регионов и предпринимателями к 1 июня разработать общенациональный план восстановления экономики. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам совещания с руководителями регионов и членами правительства по ситуации с коронавирусом, которое прошло 28 апреля.
В поручении Путина говорится, что требуемый план действий должен обеспечить экономический рост, восстановление занятости и доходов населения, а также долгосрочные структурные изменения в экономике.
В ходе своего выступления в начале совещания 28 апреля Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников. Начавшийся в конце марта режим нерабочих дней был продлен до 11 мая включительно. Тем временем в Москве и других регионах действующий режим самоизоляции и других ограничений уже продлен до конца мая.
Сегодня, 11 мая, у Путина запланировано очередное совещание с губернаторами, на котором будут обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции и возможность продления периода нерабочих дней, сообщил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В России к 11 мая выявлено более 221 000 заболевших COVID-19, в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией почти 180 000 человек, следует из данных федерального оперштаба.