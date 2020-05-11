Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин поручил к 1 июня разработать план восстановления экономики

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с руководителями регионов и предпринимателями к 1 июня разработать общенациональный план восстановления экономики. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам совещания с руководителями регионов и членами правительства по ситуации с коронавирусом, которое прошло 28 апреля.

В поручении Путина говорится, что требуемый план действий должен обеспечить экономический рост, восстановление занятости и доходов населения, а также долгосрочные структурные изменения в экономике. 

В ходе своего выступления в начале совещания 28 апреля Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников. Начавшийся в конце марта режим нерабочих дней был продлен до 11 мая включительно. Тем временем в Москве и других регионах действующий режим самоизоляции и других ограничений уже продлен до конца мая.

Ранее по теме: В регионах России продлевают режим изоляции до конца мая

Сегодня, 11 мая, у Путина запланировано очередное совещание с губернаторами, на котором будут обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции и возможность продления периода нерабочих дней, сообщил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее по теме: Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусом

В России к 11 мая выявлено более 221 000 заболевших COVID-19, в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией почти 180 000 человек, следует из данных федерального оперштаба.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных