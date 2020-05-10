Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 11 мая, совещание. На нем будут обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции и возможность продления периода нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос агентства о продлении нерабочих дней, Песков сказал, что «завтра у президента запланировано совещание». 28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Тогда же он поручил подготовить план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 12 мая. По мнению Путина, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах снимать или усиливать меры против коронавируса можно «только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков».
Позже Роспотребнадзор подготовил и опубликовал рекомендации по трехэтапному снятию запретов. На первом этапе планируется возобновить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, на втором – разрешить работу объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей. Возобновить деятельность всем предприятиям позволят только на третьем этапе. Решения о снятии запретов и ограничений будут принимать губернаторы, ориентируясь на показатели распространения заболевания (скольких человек заражает один инфицированный), на количество свободных коек для пациентов с коронавирусом и охват тестированием.
Снятие и смягчение мер против коронавируса в регионах может начаться, когда коэффициент распространения снизится до показателя 1 (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции), количество свободных коек для пациентов увеличится до половины от имеющихся, а охват тестированием составит до 70 человек на 100 000. При дальнейшем положительном изменении этих параметров региональные власти могут переходить от первого этапа снятия мер ко второму и третьему. Большинство регионов к 10 мая продлили действие режимов повышенной готовности до конца мая с незначительными послаблениями, но при сохранении требований ношения масок, социального дистанцирования, самоизоляции.
В России, по данным оперативного штаба по коронавирусу на 10 мая, выявили 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек. По данным штаба, суточный рост заболеваемости составил 5,5%. Это самый низкий показатель с начала вспышки инфекции.