Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

Снятие и смягчение мер против коронавируса в регионах может начаться, когда коэффициент распространения снизится до показателя 1 (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции), количество свободных коек для пациентов увеличится до половины от имеющихся, а охват тестированием составит до 70 человек на 100 000. При дальнейшем положительном изменении этих параметров региональные власти могут переходить от первого этапа снятия мер ко второму и третьему. Большинство регионов к 10 мая продлили действие режимов повышенной готовности до конца мая с незначительными послаблениями, но при сохранении требований ношения масок, социального дистанцирования, самоизоляции.