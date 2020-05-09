Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

При дальнейшем положительном изменении этих параметров региональные власти могут переходить от первого этапа снятия мер ко второму и третьему. На втором этапе коэффициент распространения заболевания должен упасть до 0,8 и ниже, на третьем — стать менее 0,5. Охват тестированием на коронавирус для второго этапа должен составить не менее 90 человек на 100 тыс., для третьего — 110 на 100 тыс. Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, период выхода из режима ограничений и продолжительность его действия будут различными для каждого региона, а показатели могут быть корректироваться главным санитарным врачом по предложению губернаторов. При принятии решений губернаторами также будут учитываться смертность среди заразившихся коронавирусом, доля населения, уже имеющая иммунитет, а также заболеваемость внебольничными пневмониями. В случае ухудшения ситуации ограничения могут быть введены снова.