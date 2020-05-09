Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Они содержатся в опубликованных на сайте ведомства методических рекомендациях.
Согласно рекомендациям, для снятия ограничений основными критериями станут три параметра: коэффициент распространения COVID-19, доля свободных коек для пациентов с коронавирусом и охват населения тестированием на коронавирус. Смягчения действующего режима возможны только при позитивных изменениях по всем трем направлениям. Снятие и смягчение мер против коронавируса в регионах может начаться, когда коэффициент распространения снизится до показателя 1 (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции); количество свободных коек для пациентов увеличится до половины от имеющихся, а охват тестированием — до 70 человек на 100 тыс. человек.
При дальнейшем положительном изменении этих параметров региональные власти могут переходить от первого этапа снятия мер ко второму и третьему. На втором этапе коэффициент распространения заболевания должен упасть до 0,8 и ниже, на третьем — стать менее 0,5. Охват тестированием на коронавирус для второго этапа должен составить не менее 90 человек на 100 тыс., для третьего — 110 на 100 тыс. Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, период выхода из режима ограничений и продолжительность его действия будут различными для каждого региона, а показатели могут быть корректироваться главным санитарным врачом по предложению губернаторов. При принятии решений губернаторами также будут учитываться смертность среди заразившихся коронавирусом, доля населения, уже имеющая иммунитет, а также заболеваемость внебольничными пневмониями. В случае ухудшения ситуации ограничения могут быть введены снова.
На первом этапе санврачи рекомендуют возобновить работу небольших магазинов и сервисных предприятий и разрешить прогулки. Площадь торгового зала магазина с отдельным входом должна не превышать 400 кв. метров. Количество посетителей — не более одного человека на четыре кв. м. Прогулки разрешаются вдали от традиционных мест скопления людей. Занятия спортом на открытых площадках будут возможны не более чем по два человека, на расстоянии не менее пяти метров.
Второй этап выхода из санэпидзапретов предполагает начало работы при соблюжении уже названных требований более крупных магазинов (до 800 кв. м.) и торговых точек других форматов, в том числе — уличных. В документе также оговаривается, что на этом этапе смогут возобновить работу отдельные образовательные организации, но они не называются.
На третьем этапе магазины и предприятия сферы услуг смогут осуществлять деятельность без ограничений по площади и количеству посетителей. На предприятиях общепита обязательным требованием будет дистанция до двух метров между столиками или наличие между ними перегородок. Возобновят работу образовательные учреждениям и гостиницы. Парки, скверы и иные места отдыха можно будет посещать на условиях соблюдения социальной дистанции.
По данным оперативного штаба на 8 мая, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели 187 859 человек, выздоровели 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве). В первой пятерке регионов по числу заболевших COVID-19 – Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468).