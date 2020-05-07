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Путин затруднился сказать, когда начнется снятие ограничений из-за COVID-19

Ведомости

Президент Владимир Путин затруднился назвать сроки снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Он отметил, что сейчас Россия, как и другие страны, готовится начать постепенный выход из режимов внутренних ограничений.

«Нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы», — заявил Путин, добавив, что также невозможно сказать, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок россиян. По его словам, это зависит не только от России, но и от решений других стран.

Режим самоизоляции в России действует с конца марта. Ранее Путин объявил апрель нерабочим месяцем, позже нерабочие дни были продлены до 11 мая. 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице режим самоизоляции до 31 мая. С 12 мая москвичей также обязали носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах. Штраф за отсутствие маски в транспорте составит 5000 руб., в общественном месте — 4000 руб.

По данным оперативного штаба, в России общее число заболевших COVID-19 превысило 177 000 человек, из них более 92 600 приходится на Москву. За последние сутки прирост составил 11 231 новый случай (6703 в Москве). Почти половина заболевших не имеют симптомов болезни. За весь период число летальных случаев составляет 1625, число выздоровевших — 23 803.

Ранее по теме: Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных