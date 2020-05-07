Путин затруднился сказать, когда начнется снятие ограничений из-за COVID-19
Президент Владимир Путин затруднился назвать сроки снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Он отметил, что сейчас Россия, как и другие страны, готовится начать постепенный выход из режимов внутренних ограничений.
«Нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы», — заявил Путин, добавив, что также невозможно сказать, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок россиян. По его словам, это зависит не только от России, но и от решений других стран.
Режим самоизоляции в России действует с конца марта. Ранее Путин объявил апрель нерабочим месяцем, позже нерабочие дни были продлены до 11 мая. 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице режим самоизоляции до 31 мая. С 12 мая москвичей также обязали носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах. Штраф за отсутствие маски в транспорте составит 5000 руб., в общественном месте — 4000 руб.
По данным оперативного штаба, в России общее число заболевших COVID-19 превысило 177 000 человек, из них более 92 600 приходится на Москву. За последние сутки прирост составил 11 231 новый случай (6703 в Москве). Почти половина заболевших не имеют симптомов болезни. За весь период число летальных случаев составляет 1625, число выздоровевших — 23 803.