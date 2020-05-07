Собянин продлил режим самоизоляции до 31 маяС 12 мая в городе вводится обязательно ношение масок и перчаток
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая 2020 г., говорится в его указе.
«Ситуация стабилизировалась. В системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности. Сделаны очень важные шаги к победе над коронавирусом», – считает Собянин (его слова приводятся в блоге).
С 12 мая в Москве вводится обязательно ношение масок и перчаток на работе, в магазинах и торговых центрах, а также в любом общественном транспорте, в том числе в такси.