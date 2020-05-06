Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапа

Мэр Москвы Сергей Собянин, который тоже выступал на совещании, пояснил, что по этому плану Роспотребнадзора сфера услуг должна оставаться под жестким контролем до полного снятия карантина. В столице, по его словам, после 12 мая должен сохраниться режим самоизоляции. В то же время Собянин разрешил после праздников возобновить работу всем промышленным и строительным предприятиям. Но они должны выполнять все рекомендации врачей против коронавируса.