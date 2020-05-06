Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапа

Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапаВ первую очередь разрешат занятия спортом на улице и откроют небольшие магазины
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, предложила снимать ограничительные меры против коронавируса в три этапа. Решение о введении этих этапов будут принимать главы регионов. На каждом этапе планируется постепенно расширять перечень пространств, где люди будут контактировать между собой.
На первом этапе Попова предлагает разрешить занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.
На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, работу объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей и возобновление работы образовательных организаций.
На третьем этапе начнут работать места отдыха, парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг смогут принимать посетителей без ограничений, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания тоже возобновят работу.
Попова подчеркнула, что в случае осложнения ситуации с коронавирусом ограничительные меры могут быть снова ужесточены. Главы субъектов, принимая решение о смягчении карантина, должны оценивать темпы прироста заболевших COVID-19 за последние одну-две недели с учетом инкубационного периода, свободный коечный фонд в регионе и охват тестирования.
Мэр Москвы Сергей Собянин, который тоже выступал на совещании, пояснил, что по этому плану Роспотребнадзора сфера услуг должна оставаться под жестким контролем до полного снятия карантина. В столице, по его словам, после 12 мая должен сохраниться режим самоизоляции. В то же время Собянин разрешил после праздников возобновить работу всем промышленным и строительным предприятиям. Но они должны выполнять все рекомендации врачей против коронавируса.
В России, по данным на 6 мая, выявлено почти 166 000 больных COVID-19, из них 1537 скончались. Больше всего заболевших в Москве, где число инфицированных приблизилось к 86 000. Во всем мире уже свыше 3,6 млн зараженных, более 257 000 умерло.