Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В регионах России продлевают режим изоляции до конца мая

Ведомости

Губернаторы российских регионов продлевают режимы повышенной готовности, объявленные из-за распространения коронавирусной инфекции, до 31 мая. Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут действовать до конца весны в Санкт-Петербурге, Бурятии, на большей части Якутии.

Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении действия ограничений и запретов из-за коронавирусной инфекции до 31 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение было принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. При низких индексах изоляции в городе сохраняется рост заболеваемости COVID-19. 9 мая заболели 425 человек, а выздоровели только 65.

Как сообщила пресс-служба правительства Бурятии, губернатор Алексей Цыденов внес изменения в указ о введении дополнительных мер по защите населения. Ими он продлил действие режима изоляции для населения до конца мая. В Бурятии сохранятся ограничения на выход жителей из дома и на работу предприятий сферы услуг и торговли. При этом для предприятий 59 видов деятельности работа разрешена при соблюдении санитарных требований и социального дистанцирования. Сохранится и действие масочного режима.

В Якутии ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, отменены в арктических районах, сообщил глава республики Айсен Николаев. Ограничения будут действовать только для собраний – не более 50 человек. Однако для других районов ограничения останутся прежними. Так, во всех торговых организациях, предприятиях бытового обслуживания строго обязательны маски и перчатки для персонала. В городе Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, в Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим изоляции продлевается до 31 мая. В городе Алдан и поселке Ленинский Алданского района действует карантин.

В России на 10 мая выявили 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных