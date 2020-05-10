В регионах России продлевают режим изоляции до конца мая

В Якутии ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, отменены в арктических районах, сообщил глава республики Айсен Николаев. Ограничения будут действовать только для собраний – не более 50 человек. Однако для других районов ограничения останутся прежними. Так, во всех торговых организациях, предприятиях бытового обслуживания строго обязательны маски и перчатки для персонала. В городе Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, в Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим изоляции продлевается до 31 мая. В городе Алдан и поселке Ленинский Алданского района действует карантин.