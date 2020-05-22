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В кризис министерства пытаются усилить свое влияние на экономику

Они предлагают расширить их полномочия и выделить им дополнительные деньги
Елизавета Базанова Анна Червонная Светлана Ястребова
Reuters

Министерства предложили меры поддержки различных отраслей стоимостью свыше 1,3 трлн руб. – в виде прямых расходов бюджета и выпадающих доходов. Собраны они в проекте национального плана восстановления экономики, который сейчас готовит правительство. «Ведомости» ознакомились с копией части этого документа, касающейся помощи отраслям. Ее подлинность подтвердили федеральный чиновник и человек, знакомый с содержанием плана. Часть этих мер, уже одобренных президентом Владимиром Путиным, может обойтись федеральному бюджету в 190 млрд руб.

Окончательная версия плана должна быть внесена в правительство 25 мая, а в администрацию президента – 1 июня. Пока чиновники обсуждают свод предложений отраслевых министерств. Изменения вносятся в план по несколько раз в день, рассказывает человек, знакомый с разработкой плана, поэтому говорить, что точно утверждено, а что нет, невозможно. Версия документа, с которой ознакомились «Ведомости», датирована 19 мая. Многие из предложений министерств были отклонены Минэкономразвития, значительная часть их идей, как говорится в документе, еще требует проработки.

Представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курирует разработку плана, не стал комментировать проработку плана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей». План обсуждается каждый день у премьер-министра со всеми членами правительства и будет представлен в установленный срок, говорит представитель Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных