В кризис министерства пытаются усилить свое влияние на экономику

В кризис министерства пытаются усилить свое влияние на экономикуОни предлагают расширить их полномочия и выделить им дополнительные деньги
Министерства предложили меры поддержки различных отраслей стоимостью свыше 1,3 трлн руб. – в виде прямых расходов бюджета и выпадающих доходов. Собраны они в проекте национального плана восстановления экономики, который сейчас готовит правительство. «Ведомости» ознакомились с копией части этого документа, касающейся помощи отраслям. Ее подлинность подтвердили федеральный чиновник и человек, знакомый с содержанием плана. Часть этих мер, уже одобренных президентом Владимиром Путиным, может обойтись федеральному бюджету в 190 млрд руб.
Окончательная версия плана должна быть внесена в правительство 25 мая, а в администрацию президента – 1 июня. Пока чиновники обсуждают свод предложений отраслевых министерств. Изменения вносятся в план по несколько раз в день, рассказывает человек, знакомый с разработкой плана, поэтому говорить, что точно утверждено, а что нет, невозможно. Версия документа, с которой ознакомились «Ведомости», датирована 19 мая. Многие из предложений министерств были отклонены Минэкономразвития, значительная часть их идей, как говорится в документе, еще требует проработки.
Представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курирует разработку плана, не стал комментировать проработку плана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей». План обсуждается каждый день у премьер-министра со всеми членами правительства и будет представлен в установленный срок, говорит представитель Минэкономразвития.