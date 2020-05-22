В кризис министерства пытаются усилить свое влияние на экономику

Окончательная версия плана должна быть внесена в правительство 25 мая, а в администрацию президента – 1 июня. Пока чиновники обсуждают свод предложений отраслевых министерств. Изменения вносятся в план по несколько раз в день, рассказывает человек, знакомый с разработкой плана, поэтому говорить, что точно утверждено, а что нет, невозможно. Версия документа, с которой ознакомились «Ведомости», датирована 19 мая. Многие из предложений министерств были отклонены Минэкономразвития, значительная часть их идей, как говорится в документе, еще требует проработки.