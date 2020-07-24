В России назревает потребительский кризис

В России назревает потребительский кризисПотребительские настроения больше всего ухудшились в самой экономически активной категории населения
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%. Для сравнения: в Дании и Швеции он снизился лишь до отметки минус 2% и минус 5% соответственно. Об этом свидетельствуют результаты расчета Индекса потребительских настроений Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ).
Основой для расчетов российского индекса стал опрос населения, ежеквартально проводимый Росстатом. Европейский индекс подобным образом ежемесячно рассчитывается Европейской комиссией. Респондентов спрашивают об общей экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и запланированных крупных тратах.
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал. Такие темпы не имеют аналогов за всю историю расчета данных. «Во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным, а индекс потребительской уверенности терял одномоментно не более 14–15%», – подчеркивают авторы исследования.
Абсолютные показатели тоже выглядят тревожно: в ходе опроса 43% респондентов заявили, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось, при этом только 10% верят, что в ближайшие 12 месяцев ситуация начнет выправляться.
«Хуже всего то, что наибольший пессимизм охватил самую производительную часть общества – людей в возрасте 30–49 лет, – подчеркивает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. – Представители данной категории больше других пострадали от коронакризиса, часть из этих людей потеряла полностью или частично источники своих доходов».
Обычно основными пострадавшими от кризисов оказываются люди старшего возраста. Но в этом году, как отмечается в исследовании НИУ ВШЭ, «сравнительно невысокие, но стабильные доходы населения старшего возраста плюс государственная поддержка этой категории в виде длительных оплаченных больничных листов работающим пенсионерам позволили пожилым людям в некоторой степени минимизировать снижение уровня и качества своей жизни».
По словам Остапковича, ухудшение благосостояния людей среднего возраста, наметившееся еще в 2018 г., очень неблагоприятная тенденция. «Ведь именно средневозрастную группу населения можно в большей степени отнести к среднему классу, который значительно влияет на потребительский спрос, а также является наиболее производительной и инновационной частью населения, – отмечает эксперт. – Именно эти люди более склонны к предпринимательским рискам, без которых невозможен экономический рост. При этом они же оказывают материальную помощь младшему и старшему поколениям своих семей».
Снижение численности средневозрастной группы (из-за демографической ямы и старения населения) на фоне ухудшения уровня и качества жизни россиян из этой категории Остапкович считает «горючей смесью», ведь это и политически активная категория граждан, от которой во многом зависит «социально-политическая ситуация в стране. «Поэтому любая уязвимость и негативная турбулентность людей, относящихся в своем большинстве к среднему классу, способна увеличить экономические, финансовые, социальные и политические расхождения», – предупреждает экономист.