В России назревает потребительский кризис

По словам Остапковича, ухудшение благосостояния людей среднего возраста, наметившееся еще в 2018 г., очень неблагоприятная тенденция. «Ведь именно средневозрастную группу населения можно в большей степени отнести к среднему классу, который значительно влияет на потребительский спрос, а также является наиболее производительной и инновационной частью населения, – отмечает эксперт. – Именно эти люди более склонны к предпринимательским рискам, без которых невозможен экономический рост. При этом они же оказывают материальную помощь младшему и старшему поколениям своих семей».