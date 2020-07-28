В УК может появиться новая статья «Налоговое мошенничество»Ее используют как инструмент давления на бизнес, предупреждают юристы
Российский Уголовный кодекс может пополниться новой статьей – «Налоговое мошенничество». Над ее появлением работают сразу четыре ведомства: Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СКР. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила заместитель председателя СКР Елена Леоненко.
По ее словам, силовые структуры еще не пришли к консенсусу по поводу того, как должна выглядеть эта статья, какое наказание предусматривать. Но Леоненко уточнила, что вопрос о ее появлении вызван сложившейся практикой: одни и те же действия, совершенные разными людьми, могут быть расценены органами как уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК) или как мошенничество (ст. 159 УК).
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