В УК может появиться новая статья «Налоговое мошенничество»

По ее словам, силовые структуры еще не пришли к консенсусу по поводу того, как должна выглядеть эта статья, какое наказание предусматривать. Но Леоненко уточнила, что вопрос о ее появлении вызван сложившейся практикой: одни и те же действия, совершенные разными людьми, могут быть расценены органами как уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК) или как мошенничество (ст. 159 УК).