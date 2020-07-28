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В УК может появиться новая статья «Налоговое мошенничество»

Ее используют как инструмент давления на бизнес, предупреждают юристы
Александра Кошкина
Новая статья УК может оказаться весьма популярной у силовых структур /ТАСС

Российский Уголовный кодекс может пополниться новой статьей – «Налоговое мошенничество». Над ее появлением работают сразу четыре ведомства: Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СКР. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила заместитель председателя СКР Елена Леоненко.

По ее словам, силовые структуры еще не пришли к консенсусу по поводу того, как должна выглядеть эта статья, какое наказание предусматривать. Но Леоненко уточнила, что вопрос о ее появлении вызван сложившейся практикой: одни и те же действия, совершенные разными людьми, могут быть расценены органами как уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК) или как мошенничество (ст. 159 УК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных