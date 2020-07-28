Льготные кредиты стали еще доступнее

Льготные кредиты стали еще доступнееБанк России снизил ставку по кредитам малому бизнесу до 2,25% годовых
Банк России снизил ставку по кредитам малому бизнесу на 25 п. п. с 2,5 до 2,25% годовых. В 2020 г. государственным институтам развития, похоже, удастся выполнить показатели по поддержке бизнеса и повышению доступности финансовых ресурсов для них. Снижение ставок по льготным кредитам вместе с упрощением доступа к программам господдержки должны стимулировать представителей малого и среднего бизнеса обращаться за такими займами.
Выдавать льготные кредиты для выплаты зарплат в апреле и мае предложил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством в апреле, в разгар действия карантинных мер. Кредит по ставке 2% на оплату работникам простоя в размере 1 МРОТа должен способствовать сохранению рабочих мест. Позже эта мера была дополнена еще одним условием – о предоставлении гарантий ВЭБа, чтобы облегчить получение кредитов в банках. Причем в случае сохранения не менее 90% численного состава работников предприятия смогут рассчитывать на списание этого кредита в 2021 г.