Льготные кредиты стали еще доступнее

Выдавать льготные кредиты для выплаты зарплат в апреле и мае предложил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством в апреле, в разгар действия карантинных мер. Кредит по ставке 2% на оплату работникам простоя в размере 1 МРОТа должен способствовать сохранению рабочих мест. Позже эта мера была дополнена еще одним условием – о предоставлении гарантий ВЭБа, чтобы облегчить получение кредитов в банках. Причем в случае сохранения не менее 90% численного состава работников предприятия смогут рассчитывать на списание этого кредита в 2021 г.