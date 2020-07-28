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Льготные кредиты стали еще доступнее

Банк России снизил ставку по кредитам малому бизнесу до 2,25% годовых
Любовь Маврина
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России снизил ставку по кредитам малому бизнесу на 25 п. п. с 2,5 до 2,25% годовых. В 2020 г. государственным институтам развития, похоже, удастся выполнить показатели по поддержке бизнеса и повышению доступности финансовых ресурсов для них. Снижение ставок по льготным кредитам вместе с упрощением доступа к программам господдержки должны стимулировать представителей малого и среднего бизнеса обращаться за такими займами.

Выдавать льготные кредиты для выплаты зарплат в апреле и мае предложил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством в апреле, в разгар действия карантинных мер. Кредит по ставке 2% на оплату работникам простоя в размере 1 МРОТа должен способствовать сохранению рабочих мест. Позже эта мера была дополнена еще одним условием – о предоставлении гарантий ВЭБа, чтобы облегчить получение кредитов в банках. Причем в случае сохранения не менее 90% численного состава работников предприятия смогут рассчитывать на списание этого кредита в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных