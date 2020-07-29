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Ошибки в налоговой декларации обойдутся дорого

Налоговые органы перестанут принимать декларации с арифметическими ошибками
Любовь Маврина
РИА Новости

Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней. Такие новации содержатся в подготовленном правительством законопроекте «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)» (имеется у «Ведомостей»).

Налоговые юристы, ознакомившиеся с документом, шокированы этим предложением. «Суть камеральной проверки (проверка исполнения налогового законодательства удаленно. – «Ведомости») заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога с целью установления, насколько налогоплательщик корректно применяет законодательство о налогах и сборах, – поясняет партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. – Более того, пункт 3 статьи 88 НК РФ напрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение пяти дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных