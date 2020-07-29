Ошибки в налоговой декларации обойдутся дорого

Ошибки в налоговой декларации обойдутся дорогоНалоговые органы перестанут принимать декларации с арифметическими ошибками
Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней. Такие новации содержатся в подготовленном правительством законопроекте «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)» (имеется у «Ведомостей»).
Налоговые юристы, ознакомившиеся с документом, шокированы этим предложением. «Суть камеральной проверки (проверка исполнения налогового законодательства удаленно. – «Ведомости») заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога с целью установления, насколько налогоплательщик корректно применяет законодательство о налогах и сборах, – поясняет партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. – Более того, пункт 3 статьи 88 НК РФ напрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение пяти дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной».