Ошибки в налоговой декларации обойдутся дорого

Налоговые юристы, ознакомившиеся с документом, шокированы этим предложением. «Суть камеральной проверки (проверка исполнения налогового законодательства удаленно. – «Ведомости») заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога с целью установления, насколько налогоплательщик корректно применяет законодательство о налогах и сборах, – поясняет партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. – Более того, пункт 3 статьи 88 НК РФ напрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение пяти дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной».