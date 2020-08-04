Российские покупатели резко активизировались

По данным ФНС, на начало 2020 г. в России было зарегистрировано около 3,5 млн кассовых аппаратов, информацию с которых обрабатывали девять операторов фискальных данных. Всего их в стране зарегистрировано более 20, но все остальные фактически не работают, поскольку находятся на разных стадиях продажи или ликвидации, утверждают составители рейтинга операторов фискальных данных CNews. Главной проблемой для операторов фискальных данных стал их расчет на продажу аналитики, но спрос на данные оказался существенно ниже предложения. Возможно, потому, что не очень понятно, какие данные были учтены в том же индексе бизнес-активности. «Если в расчете индекса присутствует ценовой фактор, который учитывает средневзвешенный стоимостный объем совершенных транзакций, то такой тренд можно считать положительным, – полагает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. – C другой стороны, данные по объему розничных продаж летних месяцев 2020 г. следует корректировать. В этом году самые платежеспособные наши граждане остались на родине и не поехали в другие страны, а значит, их расходы смогли отчасти поддержать динамику розничных продаж».