Российские покупатели резко активизировались

Российские покупатели резко активизировалисьПродажи в рознице растут на фоне падающих доходов населения
Восстановление розничных продаж демонстрирует индекс бизнес-активности, который рассчитывает аналитический центр Первого ОФД. Индекс рухнул в последнюю неделю марта, когда его значения опустилось до минимальной отметки -0,45, как раз в момент введения федеральных ограничений из-за пандемии коронавируса. Затем его значения стали восстанавливаться и к последней неделе июля достигли отметки -0,12, вернувшись к показателю начала января.
«Индекс бизнес-активности рассчитывается как разница текущего количества кассовых чеков, пробитых в магазинах, со средним значением за прошлый год (2020 г. против 2019 г.)», – поясняют в аналитическом центре Первого ОФД. Таким образом, в конце июля россияне совершили почти в 4 раза больше покупок, чем в конце марта, хотя и существенно меньше, чем в июле прошлого года.
Отметим, что операторы фискальных данных, в том числе Первый ОФД, собирают и передают в ФНС сведения обо всех покупках, оплаченных через контрольно-кассовые терминалы (кассовые аппараты). В частности, для расчета последнего индекса бизнес-активности были обработаны данные 3,9 млрд чеков почти с 530 000 касс, подключенных по всей стране.
По данным ФНС, на начало 2020 г. в России было зарегистрировано около 3,5 млн кассовых аппаратов, информацию с которых обрабатывали девять операторов фискальных данных. Всего их в стране зарегистрировано более 20, но все остальные фактически не работают, поскольку находятся на разных стадиях продажи или ликвидации, утверждают составители рейтинга операторов фискальных данных CNews. Главной проблемой для операторов фискальных данных стал их расчет на продажу аналитики, но спрос на данные оказался существенно ниже предложения. Возможно, потому, что не очень понятно, какие данные были учтены в том же индексе бизнес-активности. «Если в расчете индекса присутствует ценовой фактор, который учитывает средневзвешенный стоимостный объем совершенных транзакций, то такой тренд можно считать положительным, – полагает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. – C другой стороны, данные по объему розничных продаж летних месяцев 2020 г. следует корректировать. В этом году самые платежеспособные наши граждане остались на родине и не поехали в другие страны, а значит, их расходы смогли отчасти поддержать динамику розничных продаж».
Возврат к зимним значениям по спросу в рознице – это первый признак восстановления экономики, но рассчитывать на столь быструю динамику все же не стоит, сдержанно комментируют значения рейтинга другие эксперты. «За последнее время наблюдается интересная картина резкого роста розничных продаж, – отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. – Это объясняется тем, что потребители боятся того, что по осени ситуация в экономике может резко измениться – и, к сожалению, не в лучшую сторону. Вряд ли данная тенденция сохранится и осенью, скорее наоборот – нам придется столкнуться с экономическим кризисом уже в самое ближайшее время».
Слабую надежду не провалиться глубоко в кризис подпитывают еще и данные о динамике банкротств. По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в июне увеличилось число регистраций новых предприятий, «в результате на каждую открывшуюся в России компанию пришлось две ликвидированные. Эта пропорция соответствует докарантинному уровню – наблюдавшийся в разгар пандемии перекос в сторону ликвидированных компаний сошел на нет», отмечают они в своем исследовании.