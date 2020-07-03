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Непродовольственная торговля за месяц восстановилась на 70% в Москве

Лучше всего продаются одежда и обувь, хуже – косметика
Татьяна Романова Ксения Вирченко Антон Филатов
Лучшими днями за последние месяцы для торговых центров в Москве стали 24 и 25 июня /Reuters

За первый месяц работы после ограничений, связанных с коронавирусом, с 1 по 29 июня число посетителей столичных торговых центров составило -33,6% к июню 2019 г., рассказал «Ведомостям» президент консалтинговой компании Watcom Роман Скороходов. В Санкт-Петербурге показатели не столь оптимистичные – примерно -60% к июню 2019 г. Это объясняется тем, что ограничительные меры полностью не сняты, поясняет Скороходов: работают лишь магазины со входом с улицы.

За минувший месяц трафик посетителей на уровень до самоизоляции в Москве еще не вернулся и находится на уровне 70% прошлых лет, подтверждает президент Российского союза торговых центров Дмитрий Москаленко. По его мнению, это связано с изменением покупательского поведения, снижением доходов и отсутствием новых коллекций у продавцов одежды и обуви. По замерам Watcom, лучшими днями для торговых центров в Москве стали 24 и 25 июня: показатели посещаемости достигли -23,4 и -24,9% соответственно к июню 2019 г. Это предсказуемо, говорит Скороходов: даты совпали с открытием ресторанов, а люди очень устали сидеть дома, отправившись в рестораны, заодно шли в магазины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных