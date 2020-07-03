Непродовольственная торговля за месяц восстановилась на 70% в Москве

За минувший месяц трафик посетителей на уровень до самоизоляции в Москве еще не вернулся и находится на уровне 70% прошлых лет, подтверждает президент Российского союза торговых центров Дмитрий Москаленко. По его мнению, это связано с изменением покупательского поведения, снижением доходов и отсутствием новых коллекций у продавцов одежды и обуви. По замерам Watcom, лучшими днями для торговых центров в Москве стали 24 и 25 июня: показатели посещаемости достигли -23,4 и -24,9% соответственно к июню 2019 г. Это предсказуемо, говорит Скороходов: даты совпали с открытием ресторанов, а люди очень устали сидеть дома, отправившись в рестораны, заодно шли в магазины.