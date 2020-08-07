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Валютную выручку разрешат не возвращать в Россию

ЦБ предлагает отменить обязательную репатриацию экспортной выручки
Екатерина Шохина
Эльвира Набиуллина больше не видит опасности в смягчении валютного законодательства для экспортеров /Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России готов к дальнейшей либерализации валютного законодательства. Регулятор предлагает поэтапно отменить репатриацию экспортной выручки в иностранной валюте и снять ограничения на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Помимо этого предлагается упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций. «Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса. Предложения направлены в правительство РФ», – говорится в сообщении ЦБ.

Сейчас экспортеры обязаны перечислять валютную выручку на свои счета в российских банках. Это касается расчетов и в иностранной валюте, и в рублях. Компания должна сообщать своему банку о сроках расчетов по сделкам, прописанных в ее внешнеторговых контрактах с контрагентами. «Если выручка пришла в банк с опозданием хотя бы на один день, компанию штрафуют. За каждый день просрочки нужно заплатить 1/150 ключевой ставки ЦБ, – объясняет адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Антон Задоркин. – А штрафы за невозврат валютной выручки составляют 75–100% от суммы сделки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных