Валютную выручку разрешат не возвращать в Россию

Сейчас экспортеры обязаны перечислять валютную выручку на свои счета в российских банках. Это касается расчетов и в иностранной валюте, и в рублях. Компания должна сообщать своему банку о сроках расчетов по сделкам, прописанных в ее внешнеторговых контрактах с контрагентами. «Если выручка пришла в банк с опозданием хотя бы на один день, компанию штрафуют. За каждый день просрочки нужно заплатить 1/150 ключевой ставки ЦБ, – объясняет адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Антон Задоркин. – А штрафы за невозврат валютной выручки составляют 75–100% от суммы сделки».