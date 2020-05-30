Укрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелей

Укрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелейКурс рубля приблизился к докризисным значениям
Рубль в последние недели пошел на поправку, вернувшись к уровням начала марта: на этой неделе доллар приближался к 70 руб., а закончил на отметке 70,14 руб., евро уходил ниже 77,5 руб. (77,93 руб. в пятницу вечером) – они не стоили столько с 10 марта, когда рубль начал падение после разрыва сделки ОПЕК+.
К значениям до кризиса пока вернуться не удалось: до провала переговоров 6 марта доллар стоил менее 68 руб., евро – менее 76 руб. С начала года рубль потерял 13% к доллару и 12% к евро.
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