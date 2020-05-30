Укрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелей

Рубль в последние недели пошел на поправку, вернувшись к уровням начала марта: на этой неделе доллар приближался к 70 руб., а закончил на отметке 70,14 руб., евро уходил ниже 77,5 руб. (77,93 руб. в пятницу вечером) – они не стоили столько с 10 марта, когда рубль начал падение после разрыва сделки ОПЕК+.