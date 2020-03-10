Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории
Российская валюта в первый торговый день после длинных выходных потеряла около 5%. К вечеру вторника доллар стоил 71,8 руб., что выше закрытия в пятницу на 3,27 руб. Евро торговался по 81,4 руб. (+3,9 руб.). Фондовый рынок открылся падением индексов Мосбиржи и РТС на 7,9 и 8,6%, закрылись они падением на 8,1 и 13%. Сильнее всего дешевели акции нефтегазовых компаний: «Татнефти» (-19,5%), «Лукойла» (-18,6%), «Роснефти» (-16,9%). Выросли котировки префов «Сургутнефтегаза» (+11,4%; обыкновенные акции упали на 13,5%), Polymetal (+6,3%), «Полюса» (+5,5%), «Фосагро» (+3,5%).
Так наш рынок отыгрывал развал сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего в понедельник, 9 марта, стоимость нефти Brent рухнула на 30% и на дне достигала $31 за баррель. Это самое значительное дневное падение с 1991 г. В понедельник на Forex рубль к доллару рухнул на 8,8% до 74,5 руб., к евро – на 9,7% до 85 руб., торгующиеся в Лондоне российские компании потеряли до трети капитализации – больше других. Падение GDR «Новатэка» в ходе торгов достигало 35%, «Лукойла» – 28,6%, «Роснефти» – 25,3%.
В России это был выходной, и участники рынка готовились к обвалу на следующий день, во вторник. «Будет кровавый день», – предупреждал начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук, опасаясь крупных маржин-коллов по рублю и нефти. Кровь пролилась, но куда меньше, чем можно было ожидать.
Власти пообещали поддержать валютный рынок. Еще до открытия торгов ЦБ объявил о начале упреждающей продажи валюты и отмене покупок валюты в рамках бюджетного правила, а Минфин – о ее продаже. Днем Минфин сообщил о приостановке размещения ОФЗ до стабилизации ситуации на рынке. Биржа на торгах во вторник установила расширенные границы ценовых коридоров для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы): в ближайшие дни они останутся на уровнях, установленных 10 марта. Для доллара это 75,2 руб. (был 70,4), евро — 85,7 руб. (был 79,6).
Падение рубля почти на 10% в день, когда торги на бирже не проводились, было неадекватным, говорит Романчук: при падении нефти на 30% рубль должен был упасть на 3–5% до 71–72 руб./$. Этих значений, как ожидалось, рубль и достиг на торгах и сейчас находится на справедливом уровне, соответствующем внешним условиям. Поддержку рублю оказали заявления ЦБ о начале превентивных продаж валюты, добавляет главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович, вместе с другими успокаивающими заявлениями властей это стабилизировало настроения инвесторов. В пользу рубля выступило и умеренное восстановление нефтяных цен – $37,1 за баррель Brent к вечеру 10 марта.
«Утром и днем рынку помогло то, что нефть отскочила от низов понедельника на 15%, плюс корректировались вверх азиатские рынки и фьючерсы на американские бумаги», – перечисляет глава департамента по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. Международные рынки росли на ожиданиях фискальной поддержки экономики США, но вечером, когда открылся американский рынок, конкретных заявлений сделано не было – местный рынок, как и нефтяные котировки, возобновил падение. Следом ушел оптимизм и с российского рынка, отмечает Заболотнев.
Открытие валютного рынка прошло лучше, чем ожидалось, это говорит об эффективности действий ЦБ и привыкании экономики к высокой волатильности, сказано в обзоре центра макроэкономического анализа Альфа-банка. По его расчетам, справедливая стоимость рубля составляет 67 руб./$ при цене на нефть $50 за баррель, а снижение нефти на каждые $10 за баррель вызывает ослабление курса рубля на 5 руб./$. Таким образом, если цены на нефть сохранятся на уровне $35 за баррель, курс рубля закрепится у отметки 75 руб./$. Но на открытие рынок был сильным, реагируя на меры российских властей, по всей видимости, считают аналитики банка, на ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70–75 руб./$, чтобы не допустить роста нервозности.
Обвал котировок на российском рынке должен был быть слабее по сравнению, к примеру, с котировками российских бумаг в Лондоне за счет ослабления курса рубля, объясняет Заболотнев: цена депозитарных расписок российских компаний на Лондонской бирже рассчитывается в долларах, и в рублях их падение оказалось меньше, ведь доллар стал дороже.
То, как будет себя вести рынок дальше, зависит от внешних условий, говорит Романчук. Есть два сценария. Если американский рынок продолжит падать на фоне развития эпидемии коронавируса, тогда рубль «пробьет новые низы». Если же Италия справляется со вспышкой коронавируса, в США не возникает масштабной эпидемии, а Россия и Саудовская Аравия вновь договариваются ограничить нефтедобычу, продолжает Романчук, то нефть возвращается к $50 за баррель, а доллар – к 65 руб.
Курс рубля в ближайшей перспективе будет находиться в широком диапазоне 70–75 руб./$, прогнозирует Покатович. Весьма болезненным может стать движение цены на нефть к $30. Возможный исход нерезидентов из российского госдолга может оказать сильное давление на рубль.
Риски повышения ключевой ставки для поддержания рынка в Альфа-банке оценивают как незначительные: ослабление рубля помогает вернуть инфляцию к уровню ориентира 4%, а ситуация на рынке сокращает давление на ЦБ и ставит его в гораздо более комфортные условия.