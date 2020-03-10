Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории

Открытие валютного рынка прошло лучше, чем ожидалось, это говорит об эффективности действий ЦБ и привыкании экономики к высокой волатильности, сказано в обзоре центра макроэкономического анализа Альфа-банка. По его расчетам, справедливая стоимость рубля составляет 67 руб./$ при цене на нефть $50 за баррель, а снижение нефти на каждые $10 за баррель вызывает ослабление курса рубля на 5 руб./$. Таким образом, если цены на нефть сохранятся на уровне $35 за баррель, курс рубля закрепится у отметки 75 руб./$. Но на открытие рынок был сильным, реагируя на меры российских властей, по всей видимости, считают аналитики банка, на ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70–75 руб./$, чтобы не допустить роста нервозности.